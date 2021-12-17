LIVE／國民黨公投前夕大造勢　朱立倫夜宿自由廣場「為民主守夜」

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記者楊蕓／台北報導

明（18）天就是公投投票日，國民黨今天晚間6點將在自由廣場舉辦「民主守夜」造勢全力催票，包括國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、中廣董事長趙上康、縣市長及立委等將接力宣講，朱立倫還將率領黨務主管、黨籍民代夜宿自由廣場。晚會現場狀況，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

根據國民黨規劃，活動晚上6時開始，由青年民主戰隊進行暖場宣講，主活動在晚間7時半至9時半進行，安排的宣講人包括國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、國民黨前主席、公民團體、公投領銜人以及黨籍立委、縣市議會、縣市長等。

當晚現場分別在4個整點報時活動，分別與四個公投案訴求連結，並安排台上台下互動環節：例如「全台守護大串聯」，與綁大選公投案連結，呼籲大家走出來投票守護台灣民主，邀請所有的好朋友一起舉起雙手連成圈，並拍下照片上傳打卡hashtag #舉起雙手我同意，畫面也將秀在現場LED看板上，讓全台灣的觀眾與現場的觀眾一起比圈，象徵守護台灣、四個都同意的決心。

▲國民黨在中正紀念堂自由廣場舉行公投之夜。（圖／翻攝朱立倫臉書）

另外還有「星河夜語：點亮自由廣場」活動，全體國民黨公職會跟現場民眾一起打開手機手電筒，用上萬個點點星光象徵「人民怒火，星火燎原」。

不僅如此，朱立倫將率領黨務主管、黨籍民代、自發性青年朋友，夜宿自由廣場進行民主守夜，隔天早上6時半再率現場所有參與者共同參加升旗活動。

不過，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕已確定不會出席今天的晚會。侯友宜表示，在黨中央還沒有17號這個行程的時候，「我已經有其他行程了」，所以一切希望在整個經過理性科學思辨以後，讓公民自主來做一個決定，讓他的態度，讓他們做他們自己的選擇；盧秀燕則說，最近台中市進行市政總質詢，因此晚上要加班開會，也無法出席。

▲國民黨12日舉辦「我同意！YES大遊行」宣傳公投四個同意。（圖／國民黨提供）