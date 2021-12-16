北市公投215萬人可投　特警荷槍戒備24小時輪班護票

▲台北市警局保安大隊出動大批警力進駐公投選票印刷廠戒備，務求選票順利運抵投開票所。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

四大公投案將在12月18日舉辦，中選會公告台北市投票權人人數為215萬5416人、公投選票自12月9日陸續在新北市中和區某印刷廠陸續開始印製，台北市警局為確保選票印製過程不受干擾，規劃勤務由北市保大派駐警力進駐廠區24小時維安，員警荷槍實彈在印刷廠及周邊重兵警戒，負責印票所安全維護，所有進出人員及物品一律檢查，務求公投選票印製不受干擾。

▲台北市警局保安大隊出動大批警力進駐公投選票印刷廠戒備，務求選票順利運抵投開票所。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市保大表示，為防止選票印製後遭挾帶外流，或被利用複印，保大授命規劃選票印製維安措施，該轄警員全副武裝進駐印刷公司，嚴格檢查進出人員、隨身物品，並在印刷廠內外周遭裝設錄影監視器，24小時不分晝夜高密度巡守，以防範不法之徒趁機縱火滋事，或破壞印票工作進行。

四大公投案選票於16日凌晨由台北市各區公所派員到場清點包封選票，台北市保大於印刷廠交付選票區荷槍警戒，確保選票安全無虞。並派警力協助各區公所押運選票車輛，務求讓公投選票順利抵達各投開票所。

台北市保大警方呼籲，這次公投日原本預計8月28日，因為疫情而延後，但選民資格判定仍以原定法定公投日為基準，所以2003年8月28日之後出生者，雖年滿18歲並無資格投票希望民眾理解配合。

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