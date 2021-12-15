男帶扳手和小王談判慘遭移送　「日常生活常見工具」判免罰

▲江姓男子攜帶扳手，並將扳手放背後和小王相約談判，事後卻慘遭移送，苗栗地院認為扳手為日常生活常見工具，判江男免罰。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／苗栗報導

苗栗一名江姓男子因逮到老婆外遇，今年11月晚間攜帶一支扳手，將扳手放在背後與王姓小王2人相約在便利商店外談判，事後江男卻慘被警方依違反社維法送辦。不過苗栗地院審理後，認為扳手為日常生活中常見工具，判江男免罰。

江姓男子今年11月晚間，因逮到老婆疑似和王姓男子外遇，和王姓男子相約在便利商店外談判，並手持一支扳手，將扳手放在背後，事後卻被警方依違反社維法送辦。

庭審時，王男向法官指出，會和江男2人相約在便利商店前談判，主因為他和江男的太太有不正當關係，當下他也願意和江男道歉，但卻發現江男手上有拿一把扳手，並將扳手放在身後，不過過程中江男並沒有持扳手打他，他也沒有因而畏懼等語。

江男則向法官指出，他因為逮到王男和太太2人有親密對話，因此才會和王男相約談判，至於會攜帶扳手則是因為他平日工作所用，同時為了要預防王男持物攻擊他，因此才會將扳手放在身後防身。

苗栗地院勘驗相關證據後指出，扳手為日常生活中習見之尋常工具，過程中江男皆未揮舞、攻擊，認為江男攜帶扳手的目的應如其所述僅為「防身」，而非有意滋事尋釁或對他人施加任何恐嚇或暴行，況且王男也表示在看到江男攜帶扳手時並未有任何恐懼、不安等情緒，可見江男攜帶扳手到場之行為，未致生任何具體危險，亦未對公眾安寧造成威脅，判江男免罰。