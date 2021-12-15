小王想看私密照！人妻竟要老公幫拍　他驚覺頭頂「12頂綠帽」崩潰





▲人妻外遇，還要老公幫拍私密照傳給別人看，老公崩潰提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新竹報導

新竹人妻小君（化名）在外偷吃，甚至還要求丈夫阿宏（化名）替她拍攝私密處照片傳給網友看，2人因此爆發激烈爭執，最終走向離婚。沒想到，2人離婚後，阿宏卻在小孩的平板電腦中發現，小君不只出軌，還跟多達12名男子發生關係，讓他忍無可忍，對小君提告求償。法官審理後，判小君須賠償15萬元。

阿宏主張，他跟小君婚後育有兩名子女，而結婚近十年來他辛勤工作，小君則在藥局上班，2人共同經營家庭生活，雖不富裕但一家四口過著平淡和樂的幸福日子。豈料，2019年開始，小君的行為舉止卻變得怪異，還曾要求他幫忙拍攝私密處照片，並稱要傳給網友觀看，2人為此大吵一架，而小君就開始吵著要離婚，他逼不得已只好答應。

阿宏指控，直到2021年9月初，他無意間在孩子的平板面腦檔案中發現，小君早在2人還未離婚前就已多次出軌，還跟多達12名男子發生關係，且小君都還詳細記錄外遇通姦的男子名稱、日期及次數，讓他忍無可忍，決定對小君提告求償。

對此，小君反駁，阿宏說的平淡和樂的生活並不全然，阿宏因為工作關係，長期上大夜班，與她的生活時間形成對立，造成夫妻之間早已漸行漸遠，生活形式只剩下交代孩子瑣事。

小君表示，雙方無法達成良好溝通，又無法執行夫妻間的義務，也因工作時間因素，與推託上班太過勞累，造成她生理上的不便，行房次數寥寥可數，從原本一個月可能2至3次，變成1個月不到1次，阿宏根本無法滿足她的生理需求，且提出離婚並非因通姦引起，是雙方早已溝通不良，加上三觀不合，感情形同陌路，她才決定協議離婚。

法官審理後認為，小君在尚未離婚前多次與不知名男性發生關係，確實危害了阿宏的配偶權，動搖了婚姻及家庭和諧關係，這有憑有據，在審酌她的學經歷、財產後，判她須賠償阿宏15萬元。全案可上訴。