跟陌生人同桌！「每道菜一上就打包」她愣：拿到不喜歡還放回去

▲原PO第一次參加流水席，卻讓她快崩潰。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者謝欣辰／綜合報導

若吃喜宴時，跟陌生人同桌，對方又做出令人傻眼的行為，該怎麼辦？有位網友在《匿名公社》分享，自己參加好姐妹的婚宴，是人生第一次參加流水席，沒想到接下來目睹的場景，卻讓她簡直要崩潰！

原PO表示，姐妹的流水席婚宴辦在男方老家，自己因為與男友比較晚到，所以只能坐在聽說是臨時加的位置，且同桌的都是陌生人，沒想到用餐剛開始沒多久，坐在原PO對面有對帶著3、4歲左右幼童的夫妻，在每道新菜上來時，就很自然地拿出空的保鮮盒，開始把菜打包走一大半，「因為誰也不認識誰，自然就不好意思阻止」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO繼續說道，「整桌人就看著他們一道道表演打包秀...」，更誇張的是，當那位爸爸打包牛小排時，「他們的小孩突然用滿是口水的手去抓那塊牛小排」，沒想到媽媽制止小孩後，也不知道是不是嫌棄那塊牛小排太小，「竟然把它放回原來裝牛小排的盤子，挑更大塊的放到自己的保鮮盒」，這行為讓整桌人都很有「默契」的自動忽視那盤牛小排，也讓原PO崩潰喊「我體驗了人生第一次的流水席婚宴，和一家噁心又沒水準的陌生家庭一起」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「之前參加親戚的流水席也是遇到這種，我直接開罵」，「這已經是示範失敗教育小孩自私自利的人，教育出來的孩子也是一樣，不要怪社會風氣不好，什麼家長教育出什麼孩子」，「完美詮釋什麼叫有吃又有拿」，「誇張，應該要等大家吃完，還有剩菜沒有人要吃再打包會比較好吧」。