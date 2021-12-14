疫情影響純按摩生意不佳　白皙豪乳深V女改行半套性服務生意超好

▲越南籍女子在網路刊登半套性服務廣告，被警方查緝 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名女子日前因疫情關係沒有工作，想做回按摩師的老本行，由於她身材凹凸有緻，皮膚又白皙，竟在朋友慫恿介紹下，以1500元做半套性服務，在網路論壇刊登小廣告，尋芳客還留言稱讚，警方網巡鎖定後，喬裝顧客將她逮捕，訊後依社維法、妨害風化裁處。

據了解，警方11月初在執行網路巡邏時，在知名論壇上發現一則按摩服務小廣告，底下還有網友留言稱讚「功夫好」、「身材好、皮膚白」，警方直覺有異，於是喬裝尋芳客，以1500元價錢相約在她的個人工作室。

3日下午4時許，40歲張姓女按摩師穿著深V套裝，露出白皙雙乳開門招呼，就在警員假意靦腆按摩時，張女用性感誘惑式的口吻問「要不要做半套服務啊」，手指邊搔弄要勾起警員性慾，警員不慌不忙立即表明身份將她帶回派出所偵訊。

▼越南籍女子在租屋處從事性交易 。（圖／記者陳以昇翻攝）

張女表示，自己來自越南來台工作多年，日前因為新冠疫情關係，原本餐廳工作沒了，心想曾做過按摩，才上網向一名綽號小可的女子應徵按摩師，再由另一名越籍女子小安代為上網刊登性服務廣告，警方雖同情卻仍依社會秩序維護法妨害風化予以裁處。

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