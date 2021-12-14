毒品二級和三級刑度差很大　誤判「兩前提」可申請國賠

▲高雄地方法院行政庭長楊國祥。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

受南部院檢單位委託，進行毒品檢驗的高雄醫學大學附設中和醫院檢驗醫學部毒物室，自去年起將多件三級毒品Eutylone誤判為二級毒品Pentylone，導致法官可能誤判的情況。毒品二級和三級的刑度到底差多少？高雄地方法院行政庭長楊國祥表示，持有二級毒品罪的刑度是在2年以下有期徒刑，但如果是持有三級毒品，如果淨重5公克以上才會判刑，如果只持有微量就可能無罪。

高醫檢驗毒品可能出包的消息傳出後，高雄地方法院、地檢署、橋頭地方法院、橋頭地檢署緊急清查，初步發現至少有38件持有毒品遭起訴的案件，其中12件獲判無罪，6件有罪，另外還有20件還有待進一步釐清。

外界好奇把三級毒品驗成二級毒品到底有何影響？楊國祥指出，持有二級毒品罪的刑度是在2年以下有期徒刑，但如果是持有三級毒品，如果淨重5公克以上才會判刑，如果只持有微量就可能無罪。

至於誤檢毒品可能導致誤判的責任問題，楊國祥說，追查部分由檢方負責，有無責任涉及醫院檢驗方法或毒品發現起源點在哪？或許檢驗上沒那檢驗到這麼細，如果因誤判的被告當然可以申請國賠，但前提要件要故意或過失，因涉及檢驗方法或科技設備，但是否會獲得國賠則需要進一步釐清。