性侵前女友判關4年賠220萬　渣男一口答應害慘老爸

▲高雄戴姓男子性侵前女友被判賠220萬。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名戴姓男子（19歲）因不滿前女友提分手，竟尾隨前女友，趁機將前女友拉到路邊的鐵皮屋性侵得逞，事後還傳訊息恐嚇前女友不得報警，高雄地方法院審理後，依妨害性自主罪判戴男4年有期徒刑，民事部分，前女友和父母向戴男及父親連帶求償220萬元，無業又沒錢的戴男一口答應，但這筆錢恐怕得算到戴父頭上。全案可上訴。

判決指出，戴男和17歲的女友交往半年後分手，女友分手後對戴男不理不睬，2020年6月28日晚間9點多，戴男趁女友騎車下班返家途中，利用四下無人之際，將女友拉到路旁無人的鐵皮屋內，對女友性侵得逞。

事後，戴男還傳訊息恐嚇女友，怒嗆「同歸於盡」、「我一定會讓你付出代價」、「我死一死剛好你可以陪我」、「你一定沒看過我拿槍打人」、「放火燒你全家」、「因為我愛你我才要你陪我死」，讓女友嚇得不知所措。

女友受害後身心受創的向爸媽求援，爸媽陪著她到警局報案，戴男事後也被起訴，高雄地院審理時，戴男坦承犯行，法官依強制性交罪判他刑期4年。

民事部分，戴男前女友和她父母求償220萬元，法院審理時，戴男也同意前女友和她父母的請求，一口氣答應要賠錢，但因他犯案時未滿20歲，戴男的父親也連帶要賠這筆錢，可上訴。

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