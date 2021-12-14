雙子座流星雨極大期在今天　最高150顆藏「火流星」

▲雙子座流星雨極大期在今天。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意！2021年壓軸天象「雙子座流星雨」，也是全年流星數量最多的雙子座流星雨，極大期預估落在今（14日）下午3時，台北天文館指出，預測每小時流星數高達150顆，偶爾還會出現明亮的火流星，但受到月像影響，凌晨到曙光前才是最佳觀賞時間。

台北天文館表示，雙子座流星雨是第一個被確認由小行星造成的流星雨，其母體是直徑僅5公里的近地小行星法厄同（3200 Phaethon），雖然是小行星，但也被發現有塵埃彗尾，是一顆同時具有彗星和小行星特徵的特殊天體。

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2021即將結束，台北天文館指出，雙子座流星雨可說是今年壓軸天象，流星雨不僅流星數量極多，而且明亮多彩，速度中等（平均約每秒35公里），比其他高速流星更容易被看到，偶爾還會出現明亮的火流星，在今天達到最高峰，每小時流星數高達150顆。

不過，台北天文科學教育館助理研究員李瑾提醒，流星雨的輻射點在午夜昇至最高，但受到月相因素影響，今天凌晨至曙光前應是最佳觀賞時間，但在未來兩天仍可以觀賞，在晚上8點之後，在郊區可朝東方視野開闊處，接近凌晨則來到頭頂，凌晨1時到天亮前則朝偏西方，都有機會看到流星雨。