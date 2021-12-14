信義區貴婦棄老母！　不爽賣天母地給哥哥還債「在門口哭也拒見」

▲鄭家母女因房產問題反目成仇，鄭女十多年不回家探望母親，2人成為「最熟悉的陌生人」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市8旬鄭姓阿嬤原本家境富裕，在天母和板橋各有房產，10多年前因兒子生意失敗而變賣還債，已成為「貴婦」的女兒為此難以諒解，近年來與娘家形同陌路，連母親找上門都避不見面，逢年過節更是毫無問候，鄭阿嬤為此傷心不已，如今她更可能因女兒名下資產而失去申請社會住宅的資格。

「她家住信義區，我吃飯配醬油也不管。」鄭阿嬤表示，女兒20歲左右就出嫁，而女婿家境殷實，女兒在工作上也十分有成就，夫妻倆在台北市有多筆房產，如今身家難以估計，但愛女始終惦記著在天母的家產，母女間更反目成仇。

鄭阿嬤提到，兒子在2008年遭逢股災，家中的房子都用來變賣還債，女兒聽聞後怒不可遏，飆罵母親「重男輕女」，不論自己怎麼解釋都聽不進去，她也因此與家人斷絕關係，十多年來拒不見面，連自己找上門都不理會。

▲鄭阿嬤在兒子生意失敗後省吃儉用，常用白飯配醬油，貴婦女兒卻對母親處境不聞不問。

「警衛說，我女兒不讓我上去，這句話讓我的心都碎了。」鄭阿嬤回憶，她曾因思女心切而找到女兒的公司，警衛通報後卻只得到送客指示，她當下難以置信、淚灑大廳，女兒卻始終對她不聞不問，無情舉止讓她心寒至極，3個寶貝孫子也多年未見。

鄭阿嬤說，這幾年母女間僅用電話溝通，女兒在電話中往往惡言相向，聽到自己生活清貧還會出言嘲諷，母親節或過年也不曾有過一句關心，她已將女兒當成「最熟悉的陌生人」，原以為會這樣互不相干下去，但她近日有意申請社會住宅，才發現「女兒太有錢」的困擾。

根據台北市社會住宅出租辦法，得是本人、配偶和戶籍內之直系親屬及其配偶，均無自有住宅者才有資格承租社宅，鄭阿嬤有可能因女兒名下資產而失去申請資格，殘忍事實讓阿嬤欲哭無淚，期望相關單位能給予幫助。

台北市議員張茂楠目前正協助鄭嬤申請社會住宅，他認為社宅有其責任和功能，審查資格當然應該謹慎，但也該給個案陳情空間，承租者應有二軌制，分為一般戶和特殊經歷的安置戶，全面考量才能完整照顧到有需要的人民。

▲鄭家母女多年來形同陌路，而鄭阿嬤恐因女兒名下資產而失去申請社會住宅的資格，讓她欲哭無淚。

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