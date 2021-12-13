台北美國學校「遭恐嚇開槍」訊息曝　當事學生提告了！喊被盜帳號

▲當事學生深夜在三張犁派出所製作完筆錄後，坐上偵防車前往士林分局。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台北市士林區「台北美國學校」（Taipei American School）12日晚間驚傳，有人在社群軟體上恐嚇「將在校內開槍」，對此，校方今天（13日）緊急停課一天。據查，發出恐嚇訊息的是一名15歲在校生，但該生表示自己帳號被盜用，並提告「妨害電腦使用罪」。警方今上午將召開記者會說明。

該則恐嚇訊息寫道，「我討厭黑人，我明天早上將到學校開槍。所以我警告我所有的親密好友，你們不要到學校。」

▼當事學生在三張犁派出所製作完筆錄後，坐上偵防車前往士林分局。（圖／記者游宗樺攝）



消息傳出後，學校今緊急停課一天，並立刻向北市士林分局天母派出所報案，表示有人在網路社群發文，要在校內開槍，初步了解，帳號是一位校內學生所有。

當事學生被找到時，稱自己是被盜帳號，深夜到信義分局三張犁派出所做筆錄。《聯合新聞網》報導，當事人提告「妨害電腦使用罪」，警方今上午也將召開記者會說明案情。

▼台北美國學校。（圖／翻攝Google Maps）







▼台北美國學校宣布停課一天。（圖／翻攝Taipei American School官網）

