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南勢三箭將達陣　0.8公頃米粉寮公園明年2月啟用

▲林智堅今前往「米粉寮公園」視察。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅今前往「米粉寮公園」視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

南勢地區近年人口增加，缺乏相應休閒空間，新竹市府推動「南勢三箭，建設齊發」計畫，2020年已啟用的南勢社福館、5公里的客雅溪環河步道。新竹市長林智堅今宣布，新竹市府攜手國防部打開0.8公頃營區，打造南勢首面積最大「米粉寮公園」，目前已完工8成，為南勢最後一塊拼圖，預計明年二月啟用。「米粉寮公園」完整保留數棵二層樓高的老樹包含榕樹、木麻黃等，還搭配步道，盼讓成為周邊鄉親散步好去處。

林智堅指出，長年來南勢一帶缺乏公共空間，他因此積極向國防部爭取釋出土地打造米粉寮公園，米粉寮公園坐落於延平路一段與成功路交接口，為重要交通節點，周邊有虎林國中小、幼兒園、老人養護中心等。米粉寮公園將結合人行步道，作為周邊校區的通學步道、等候家長接送區，並可望成為南勢社區「客廳」，老中青三代都可在此休憩、交流，幼童可在此探索遊戲、鄉親也可散步。

林智堅今前往「米粉寮公園」視察，他說，米粉寮公園以「米粉故鄉」為設計理念，前副總統呂秀蓮題字「米粉故鄉」大石移入，更在步道、花圃設計融入九降風、米粉等圓弧線條。

「米粉寮公園」完整保留數棵二層樓高的老樹包含榕樹、木麻黃等，周邊也設計高低起伏菜圃、花園，搭配多個休憩座椅、滑步車跑道等，打造出最適合祖孫、親子一起探索休憩區。

另外，結合空軍基地歷史，「米粉寮公園」找來軍職退役藝術家蘇福隆、新竹市玻璃藝術家郭原森合作設計「幻象天使」裝置藝術，以清水模、玻璃打造出幻象戰鬥機「直尾翼」、雲朵造型裝置藝術，型塑戰鬥機在空中飛形剪影，以此向幻象機殉職飛官致敬。

新竹市府表示，米粉概念作為學童自然教育域，未來也可成為米粉節腹地，形塑該公園成為環境教育、認識在地歷史文化的場域。

另外，米粉寮公園也是繼大湳雅公園、樹林頭公園、虎林棒球場後，市府與國防部攜手活化閒置空間的合作典範。

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