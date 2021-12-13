撐22年擋不住！丹丹漢堡喊漲新價格出爐　「必點品項」都變貴了

▲丹丹漢堡12/17起將調整價格。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／高雄報導

說到速食餐廳，就不得不提以高CP值著稱的「南霸天」丹丹漢堡，不過，業者近來在粉絲專頁發出公告，因原物料、包材與基本工資等各項營運費用持續上漲，12/17起將調整價格。其中，有7套餐價格調升，平均調幅約2.06%，但也有3套餐價格調降、4套餐維持不變。

丹丹漢堡安平店、大社店今（13）日都發出公告指出，因原物料、包材與基本工資等各項營運費用持續上漲，部分產品久未調整價格，炸雞22年、超長熱狗15年、香酥米糕及火腿蛋三明治還有肉鬆蛋三明治14年、烤醬雞堡及鮮脆雞腿堡9年，因此自12/17起，將調整價格。

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▲丹丹漢堡12/17起調整價格。（圖／翻攝自FB粉絲專頁丹丹漢堡安平店）

其中，精選套餐部分，有7套調升，平均漲幅約2.06%，包含14號餐、1號餐、4號餐、5號餐、7號餐、9號餐、10號餐，約調漲2~5元，價格落在88元至104元。另外，加購地瓜薯條、紅薯波浪薯也要調漲2元。

▲丹丹漢堡12/17起將調整價格，7套餐及部分單點品項都喊漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不過，3號餐、8號餐、12號餐、14號餐價格不變；13號餐、6號餐、2號餐則價格調降約1~3元，為78元至97元間。至於其他熱門的單點商品，包含香酥米糕、超長熱狗、脆皮炸雞等，價格也上漲2~4元，分別為31元、27元以及42元。

而先前被網友狂推薦的丹丹漢堡必點品項的「9號餐+米糕」、「5號+米糕」、「9號加米糕加熱狗」，也都在這次漲價品項中。