　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

男友人失戀爆哭！暖心室友摟懷裡「拍背安撫」…畫面曝光歪樓了

▲▼友人失戀崩潰，暖心室友把他摟懷裡安慰。（圖／翻攝微博）

▲友人失戀崩潰，暖心室友把他摟懷裡安慰。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

許多人失戀以後，心情會相當低落，有旁人的安慰顯得十分重要。大陸社交媒體《微博》當中，出現了一段影片，內容是男子失戀後崩潰，倒在室友的懷裡痛哭，短短14秒的畫面，瞬間成了熱搜關鍵字。

依據影片畫面，這名男子因為失戀，哭得不成人形，室友則在一旁暖心安慰，一下子將額頭緊靠、一下又輕拍男子的臉，最後讓男子倒臥在懷裡痛哭，短短14秒的影片，引起網路熱議。

不少網友看完以後，在下方留言敲碗，「男人才是男人最後的依靠」、「這倆或許可以配一對」、「他倆在一起吧」、「天涯何處無芳草，不必單戀一枝花，多看看自己身邊人，這個室友就看著挺不錯的」、「捧臉、抵額頭、摟脖子、拍後背，兄弟們學會了嗎？以後都給我這樣安慰好兄弟！」

▼大陸網友看完影片以後歪樓了。（圖／翻攝微博）

▲▼友人失戀崩潰，暖心室友把他摟懷裡安慰。（圖／翻攝微博）

不過，也有人留言回應，「那你知道女生受了多大委屈才提分手嗎」、「害，女生被分手之後，也很委屈啊。 主要是，用情深的那一方最委屈」、「被愛情所傷哭的女人多了去了，我咋沒見一個一個都上熱搜啊」、「嗯？怎麼不說女孩子被分手有多委屈呢？」

至於究竟是誰比較委屈，多數人則不予置評，畢竟戀愛是2個人之間的事情，到底發生什麼摩擦，只有身在局中的2人知道。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►雅詩蘭黛「小棕瓶」殺到1850元！

ET快訊
飯店Check in等8小時！　排到深夜被告知「房間還沒整理
GG多長才正常？　醫「1張圖給答案」：太短要就醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男友人失戀爆哭！暖心室友摟懷裡「拍背安撫」…畫面曝光歪樓了

賭場大亨違法設賭場遭逮　澳門「太陽城」傳已欠薪停業

4年姐弟戀分手　他討125萬「戀愛開銷」怒告前女友…法院判了

買178萬「卡地亞手鐲」被店員暗諷小氣　富少因此氣到住院

黑白對弈跨海峽　兩岸棋手雲過招

10歲童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽媽崩潰喊告：為什麼頂樓不上鎖

兩岸尋寶活動「重現大理國名畫」　兩岸女神「媽祖娘」票選前三名

江蘇淮安台商新聚集地　第16屆台商論壇簽約投資394億

大陸疫情難「清零」　多地要求「就地過年」不返鄉

山中走失被困7天7夜！她全靠「一根白蘿蔔」生存　救援隊：從沒見過

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

聽到「爸爸要走了」瞬間崩潰大哭 寶寶捨不得分離...爹：只是去棒賽

超親人！數隻檸檬鯊包圍潛水員　牠「主動靠近給擼頭」互動溫馨

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

男友人失戀爆哭！暖心室友摟懷裡「拍背安撫」…畫面曝光歪樓了

賭場大亨違法設賭場遭逮　澳門「太陽城」傳已欠薪停業

4年姐弟戀分手　他討125萬「戀愛開銷」怒告前女友…法院判了

買178萬「卡地亞手鐲」被店員暗諷小氣　富少因此氣到住院

黑白對弈跨海峽　兩岸棋手雲過招

10歲童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽媽崩潰喊告：為什麼頂樓不上鎖

兩岸尋寶活動「重現大理國名畫」　兩岸女神「媽祖娘」票選前三名

江蘇淮安台商新聚集地　第16屆台商論壇簽約投資394億

大陸疫情難「清零」　多地要求「就地過年」不返鄉

山中走失被困7天7夜！她全靠「一根白蘿蔔」生存　救援隊：從沒見過

世衛：Omicron不易引發重症　卻削弱疫苗效力

醫師林應然稱「瘦肉精」非食安問題　網翻他9年前文章傻了：恭喜

PTT鄉民曝親赴「尼加拉瓜」經驗談　網友感嘆：可惜是個好國家

「驚天蘑菇雲」害30萬戶停電　台電怨「爆炸原因」：居民意見很多

快訊／深夜猛撞路邊轎車「騎上去+45度傾斜卡住」　男酒測值0.91

游否希批鄧佳華女優炒作…導演反酸：恭喜蹭到熱度　接著說明真相

男友人失戀爆哭！暖心室友摟懷裡「拍背安撫」…畫面曝光歪樓了

台灣何時開始瘋跨年？　網友追出「跨年起源」還在戒嚴時代

台中女訂防疫旅館！更改C方案被拒　業者冷回：跟客服說但沒電話

王子維世錦賽首輪69分鐘大戰　惜遭中國趙俊鵬三局逆轉出局

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

大陸熱門新聞

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

買178萬卡地亞手鐲被店員暗諷小氣　富少氣到住院

大亨遭逮　澳門「太陽城」傳已停業

4年姐弟戀分手　他想討戀愛開銷怒告前女友

失戀男躲室友懷裡爆哭！畫面曝光網歪樓

到按摩店鬆一下　他爽完跪著爬出門

女兒玩水溺死　酒店怒告爸爸求償

山中走失7天　她靠一根白蘿蔔生存

三寶妹爽飆沙灘車　忘踩煞車撞向人群

220萬現金藏在家　2年後發霉變碎紙

黑白對弈跨海峽　兩岸棋手雲過招

男開車出門…被陌生人張嘴狂咬7分鐘

陸疫情難清零　多地要求就地過年

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

更多熱門

相關新聞

同居剛滿一週！她開電腦驚見男友妹裸照

同居剛滿一週！她開電腦驚見男友妹裸照

跟男友同居以後，竟然在電腦裡發現驚天秘密！一名男子剛與男友同居一星期，無聊在家打開電腦時，看見了男友一家人出遊的照片，沒想到點開後讓她瞬間傻眼，竟然有男友妹妹的睡衣、性感照片，還有「一起泡湯」的甜蜜合影，驚訝得不曉得該說什麼。

男友妹解放「超巨雙球」　女友一看傻了

男友妹解放「超巨雙球」　女友一看傻了

「天花板閃紅燈」未婚夫認了！她1招神反擊

「天花板閃紅燈」未婚夫認了！她1招神反擊

無良男室友仲介兼馬伕　拐2女下海賺生活費

無良男室友仲介兼馬伕　拐2女下海賺生活費

她身高148！男友媽勸分手：那麼矮好丟臉

她身高148！男友媽勸分手：那麼矮好丟臉

關鍵字：

男友室友失戀

讀者迴響

熱門新聞

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

快訊／台北美國學校明天緊急停課

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

美國學校遭恐嚇開槍　學生找到了！

快訊／金馬影帝涂們食道癌病逝　享壽61歲

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

鄧佳華救火女優是「170cm豪放系正妹」！長相曝光

進門先抱！嫩媳穿短褲坐公公旁

《華燈》22位超貴卡司客串

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面