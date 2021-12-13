男友人失戀爆哭！暖心室友摟懷裡「拍背安撫」…畫面曝光歪樓了

▲友人失戀崩潰，暖心室友把他摟懷裡安慰。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

許多人失戀以後，心情會相當低落，有旁人的安慰顯得十分重要。大陸社交媒體《微博》當中，出現了一段影片，內容是男子失戀後崩潰，倒在室友的懷裡痛哭，短短14秒的畫面，瞬間成了熱搜關鍵字。

依據影片畫面，這名男子因為失戀，哭得不成人形，室友則在一旁暖心安慰，一下子將額頭緊靠、一下又輕拍男子的臉，最後讓男子倒臥在懷裡痛哭，短短14秒的影片，引起網路熱議。

不少網友看完以後，在下方留言敲碗，「男人才是男人最後的依靠」、「這倆或許可以配一對」、「他倆在一起吧」、「天涯何處無芳草，不必單戀一枝花，多看看自己身邊人，這個室友就看著挺不錯的」、「捧臉、抵額頭、摟脖子、拍後背，兄弟們學會了嗎？以後都給我這樣安慰好兄弟！」

▼大陸網友看完影片以後歪樓了。（圖／翻攝微博）



不過，也有人留言回應，「那你知道女生受了多大委屈才提分手嗎」、「害，女生被分手之後，也很委屈啊。 主要是，用情深的那一方最委屈」、「被愛情所傷哭的女人多了去了，我咋沒見一個一個都上熱搜啊」、「嗯？怎麼不說女孩子被分手有多委屈呢？」

至於究竟是誰比較委屈，多數人則不予置評，畢竟戀愛是2個人之間的事情，到底發生什麼摩擦，只有身在局中的2人知道。

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