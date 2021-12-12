快訊／12萬5000劑莫德納快過期！　北車接種站延至21日「禮券照發」

▲台北車站大廳開設「莫德納疫苗施打站」，陳時中、周志浩及莊人祥訪視及感謝醫護 。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心自今年12月5日起在臺北車站開設「莫德納疫苗施打站」，原本服務將於今（12）日結束，但指揮中心在晚間6時發布延長通知，北車施打服務將延長至12月21日，一樣採隨到隨打，完成接種可獲得100元全聯禮券。發言人莊人祥說，截至21日尚有12萬5000劑莫德納屆期，指揮中心已採購相應數量禮券。

指揮中心在台北車站開設的接種站將延長服務時間至12月21日止，持續在每日下午1時至晚上8時，於車站大廳西側迴廊、車站大廳及東側迴廊，共3個施打處提供莫德納疫苗接種服務；可接種對象不限本國籍民眾，外國籍人士亦可接種，民眾無需預約，隨到隨打，完成接種者即可獲得1份禮品。

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指揮中心強調，除設置施打站外，並已協調衛生福利部所屬醫院、國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院、及國防部所屬醫院，增開週一至週五夜間門診，提供莫德納疫苗接種服務；另其餘廠牌COVID-19疫苗亦可透過「COVID-19公費疫苗預約平臺」、或各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種。呼籲民眾把握機會儘速完成二劑疫苗接種，以獲得完整免疫保護力。

▼台北車站疫苗接種站延長設置至21日。（圖／指揮中心提供）