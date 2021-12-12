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陌生男闖進車…「狂咬7分鐘」他全身傷慘賠43萬　超瞎原因曝光

陌生男路上闖進車…「張嘴狂咬7分鐘」他全身傷慘賠43萬　超瞎原因曝光

▲大陸一名黃姓男子遭陌生人咬傷。（圖／翻攝自南國今報）

圖文／CTWANT

大陸一名黃姓男子2個月前開車外出，途中突然有位陌生男子闖進副駕駛座，二話不說就朝著他張嘴狂咬，害得他全身是傷，被迫取消原定10月1日舉行的訂婚儀式，因此損失了人民幣10多萬元（約新台幣43萬元）。警方調查，咬人的男子和女友分手，誤以為黃男是女方新歡，一氣之下傷人，目前正在偵辦當中。

《南國今報》報導，黃男住在杭州市的新明半島社區，他9月30日晚間駕車外出，才剛出地下車庫，便遭遇了意外，「我車子開出來準備去加油，看到一男一女挨著路邊慢慢走，我就問他們怎麽了，他們沒有一個人跟我說話」，不料男子下秒突然跳進黃男汽車的副駕駛座，「勒著我脖子就開始咬我」。

黃男回憶，「陌生男子突然跳入車中，張嘴就開始咬人，從開始被咬到掙扎著下車，整個過程大概持續了7、8分鐘。好不容易逃下車後，我準備報警，對方卻又來搶手機和車鑰匙」，且對方下手非常狠，自己的內褲都被撕破了，經過一番糾纏，他好不容易逮到機會報警，接著員警迅速趕到，才終結了這場鬧劇。

報導指出，黃男被咬傷後養了半個月的傷，因害怕傷口感染，又打了疫苗，期間對方既沒有表示歉意，也沒有給過一分錢賠償；不僅如此，黃男因為臉上的傷實在太明顯，原本10月1日要舉行的訂婚儀式，只能被迫取消，必須賠償酒店60％的費用，算下來一共有10多萬元。

針對這起事件，警方表示，當天男子跟女友分手，黃先生的車子剛好開過來，看到2人在路中間談話，誤以為他是女方的新情人，一氣之下才會傷人。民警透露，這起意外要定調為治安案件或尋釁滋事案件，尚未最終確定，目前還在進一步會商，後續會依法做出處理，等有了結果，被害人也可以主張民事賠償。

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