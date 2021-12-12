國際志工日　嘉義縣舉辦大型健行活動

▲嘉義縣志工大會師暨德行天下健行活動。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

志願服務法自90年立法以來至今已20年，衛生福利部擇定今年各縣市政府辦理相關慶祝活動，以彰顯志願服務對社會貢獻，嘉義縣政府號召志工團隊代表舉行千人大會師暨德行天下健行活動，正逢國際志工日，縣長翁章梁藉由志工團隊校閱，帶領大家力行「助人最樂、服務最榮」精神，並為健走活動鳴笛開跑，現場熱鬧滾滾。

社會局指出，志願服務法已屆20年，嘉義縣以年度主題「加入我的志工Party（趴）」規劃四個系列活動，一同紀念、慶祝，本縣志願服務目前有357隊，各類型人數達12856人，志工就在你我身旁，讓我們看見志工的力量在身邊蔓延。

規劃包含「嘉義縣志願服務新吉祥物設計」、「在嘉義縣看見志工的力量II-志工團隊服務紀錄影片」、「加入我的志工趴！志願服務時空光廊」、「加入我的志工趴！嘉義縣志工大會師暨德行天下健行活動」，藉由照片、影像、戶外活動，紀錄志工服務走過20年的點點滴滴。

今日健走大會師場面有夠high，翁縣長一一校閱各局處志工隊，給予鼓勵、支持，局處首長在台上揮舞旗幟，熱情吶喊，帶動現場氣氛，一同熱舞暖身，為健走拉開熱鬧序幕，立委陳明文、縣議員陳文忠也來同樂，最後一起鳴笛，宣告開跑！路線由縣府前廣場大樹，經太子大道至故宮南院院內步道區，再走回縣府，人數眾多，隊伍壯觀。

翁章梁表示，嘉義縣有1萬2000多位志工，縣府各局、科、室也都有，範圍相當廣，他們花自己的時間服務社會，特別藉今天大會師感謝他們，嘉義縣的各個角落，都因為他們的無私付出而變得越來越好！