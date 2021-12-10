三寶停斜坡「沒拉手煞」滑行撞上特斯拉　車主看哨兵模式警告傻眼

▲信義路坡度不明顯，一名駕駛下車未打P檔、拉手煞，導致車輛滑行撞上前方的特斯拉。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市林口一名呂姓駕駛將轎車違停在紅線上，跑進一旁社區辦事，沒注意到自己停在斜坡上，不僅沒打P檔，也沒拉手煞車，導致轎車向前滑行、撞擊停在前方的特斯拉。當時特斯拉車主從手機收到哨兵模式訊息，從家中跑出來查看，這才發現愛車被撞了。

根據《東森新聞》報導，事情發生在新北市林口信義路，當時呂姓駕駛將車停在斜坡處，隨後下車進到社區，但他疑似沒注意到這條路有一點坡度，所以沒打P檔，連手煞車都沒拉，結果轎車一路緩緩向前滑動，撞到前方停車格內的特斯拉。

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由於特斯拉有開啟哨兵模式，立刻傳送簡訊給車主。起初車主沒想太多，想說出門關心一下愛車情況，沒想到竟然真的被撞，讓他當場傻眼。現在，呂姓駕駛不僅要負擔民事賠償責任，違停部分也被警方依法開單。

▲特斯拉哨兵模式，只要人車太過靠近，或有接觸動作，就會自動開始錄影。（圖／CFP）

事實上，特斯拉的B柱、車內、葉子板等總計裝設6顆監視器，還有數顆外觀感應器，所以開啟哨兵模式後，只要有人、車靠近，車上的攝影機就會自動開始錄影。一名車主受訪時介紹，太靠近車子就會觸發「哨兵模式事件」，之後駕駛上車時，會在螢幕上看到通知，點開就能查看錄影。

不過，也有車主不堪其擾，常常停個車，車上隨身碟就存了幾百個畫面，非常耗電。如今系統推出更新，未來哨兵模式只偵測太過靠近、動作太大的人車。另外，車主在自認安全的地方，也可手動關閉哨兵模式，畢竟該模式是為了防止碰撞或破壞時求償無門。

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