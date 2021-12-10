快訊／中研院女接觸者擴大匡列110人！初步採檢結果曝「86人陰性」





▲中研院基因體研究中心。（圖／記者許靖騏攝）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情再起！中央流行疫情指揮中心昨晚宣布中研院基因體研究中心P3實驗室有人員確診，指揮中心今日更新匡列人數至110名接觸者，86人採檢完畢，都是陰性，還有24人檢驗中。

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▲指揮中心12/10公布案16816匡列採檢人數。（圖／指揮中心提供）

該本土確定病例(案16816)為本國籍20多歲女性，曾任中央研究院基因體研究中心實驗室研究人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗。個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後確診，初步研判感染Delta變異株。

張上淳表示，該案已經經過兩次PCR採檢，第一次Ct值15、第二次Ct值23，屬於病毒量高的狀態，而目前主要症狀咳嗽已有改看、嗅味覺異常持續，大致狀況還不錯，沒有其它特殊問題。

陳時中說，國內已超過30天社區零確診，且該案近期無出入境紀錄，雖需進一步調查，但初步相關接觸者無疑似可能者，研判社區與國外感染可能性相對低，反而是工作場域具有風險，目前研判為本土病例。

指揮中心進一步說明，在接獲醫院通報個案後，隨即安排疾病管制署防疫醫師、同仁至該實驗室進行調查，同時由專家諮詢小組張上淳召集人到場指導並召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括：

一、個案所屬實驗室暫停使用，同樓層人員全數居家隔離。

二、調閱實驗室進出紀錄及錄影帶，以掌握可能接觸者及瞭解運作情形。

三、實驗室全棟人員12月10日停止上班，且於9日起自我健康監測，如有不適症狀立即聯絡衛生單位。

四、要求中央研究院10日內提出調查檢討報告，指揮中心將派生物安全專家調查小組前往該實驗室進行調查。