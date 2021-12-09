新冠治療新進展！AZ長效抗體療法獲美核准　指揮中心與廠商瞭解中

▲中央流行疫情中心記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

AZ研發長效抗體組合療法獲得美國緊急授權使用，可以用於預防新冠肺炎，至於我國是否進行採購，指揮中心發言人莊人祥今日表示，目前有和廠商瞭解效果，索取資料討論中。

國內針對新冠藥物採購陸續有進展，根據指揮中心指揮官陳時中日前於立法院報告，默沙東藥廠的「莫奈拉韋（molnupiravir）」已於11月中旬檢送技術性資料向食藥署申請口服藥物專案輸入，指揮中心已簽署MOU購買1萬人份；至於輝瑞的「Paxlovid」也已提交申請，雙方將準備簽署意向書，但尚未確定購買數量。

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阿斯特捷利康(AstraZeneca)今日發佈新聞稿說明，AZD7442 (由tixagevimab及cilgavimab兩種單株抗體所組成)長效抗體組合(LAAB)療法，已獲得美國緊急授權使用，可用於預防COVID-19，首批針劑預計很快即可上市。

藥廠說明，AZD7442適用於因醫療狀況或免疫抑製藥物而導致中度至重度免疫受損，並且可能無法對 COVID-19 疫苗接種產生足夠的免疫反應，以及那些不建議接種 COVID-19 疫苗的成年人及青少年(12歲以上且體重40公斤以上) 暴露於COVID-19之前的感染預防；使用者須為未經感染或已知近期未接觸過SARS-CoV-2感染者。

至於國內是否進行採購，莊人祥表示，目前有和廠商瞭解效果，索取資料討論中；至於輝瑞藥物簽約目前也還在討論，尚有資料不齊全。