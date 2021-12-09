設局擄人勒贖千萬！肉票奇招破解　烏龍綁架集團爆笑演出

記者張君豪／台北報導

台北市大安區忠孝東路4段3日凌晨發生一起設局陷害朋友的惡劣綁架案，一名黃姓男子（47歲）因平時與友人喝酒常買單、出手闊綽，讓另名胡姓酒友（40歲）誤認他相當有錢，便教唆小弟策劃綁架案件。黃男當天凌晨4點在該處搭上張姓共犯（43歲）駕駛計程車後，就被另名林姓歹徒（21歲）持槍從身後控制，押往陽明山偏僻處鐵皮屋。

▲胡姓主嫌操盤設局綁架，但沒想到對方居然找他籌錢，警方獲報後速逮5人並起獲作案用的空氣槍。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

但這群歹徒相當烏龍，疑似看多了三流港片編寫劇本，在鐵皮屋內安排另名頭戴頭套蒙臉的江姓共犯（27歲）當另名肉票，吳姓男子（40歲）向被綁的黃男聲稱「你們兩個乾脆打一架，看誰殺了誰我就放活著的人回家，不然看誰出得起1千萬他就可以走」。

未料胡男根本看走眼，黃男家境其實根本付不出這1千萬元贖金，歹徒還展現誠意，求贖價格從1千萬主動降到7百萬，最後降到3百萬，沒想到黃男居然向歹徒說，能夠幫他籌錢的有錢朋友只有胡男，讓在場演龍鳳大戲的歹徒們當場傻眼，只好硬著頭皮打給主嫌要300萬元。

▲胡姓主嫌操盤設局綁架富二代要錢，警方獲報後速逮綁架集團共犯。

策劃綁架案的胡男當然不可能自掏腰包贖回肉票，在無計可施的情況下，只好向被害人說「拿到錢了可以放你回家」，這群烏龍綁匪作戲還做足，在場林姓綁匪把肉票頭套拿掉，當他面作勢「開槍」打死另外一名肉票，並把槍交給肉票稱「現在槍上都是你的指紋，你敢報警你也會出事」，之後將黃男釋回。

事後被害人黃男向「出錢」的胡姓男子朋友確認，胡男竟否認有交付300萬贖金，導致被害人懷疑遭到胡男設局陷害。被害人事後向大安警方報案，大安分局偵查隊與敦化南路、瑞安街派出所共組專案小組並報請台北地檢署指揮偵辦，

大安警方經調閱監視器後，掌握犯嫌綁人計程車司機真實身分，警方據此突破，8日分持拘票、搜索票逮捕吳姓共犯及胡姓主嫌共5人到案，但5嫌到案後供詞避重就輕，並企圖由最年輕的林男頂罪。黃姓被害人則堅稱遭洗劫損失約5萬元、及價值40多萬元名錶，警方仍持續追查，訊後將5人依觸犯擄人勒贖罪嫌移送台北地檢署偵訊。