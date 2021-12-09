「三接插入藻礁」畫面曝光　藍青年：直接打臉蘇貞昌

▲三接工程插入藻礁畫面。（圖／Facebook／蕭敬嚴，下同）

記者徐政璿／台北報導

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政日前於臉書公布照片，直指三接就是蓋在藻礁上、面積是0.4公頃的很多倍，「潮水退了，就知道誰沒穿褲子」。對此，國民黨新北市黨部執行長兼發言人蕭敬嚴也秀出照片表示，圖片最直接的證據，「直接打爆蘇貞昌的臉！」

蕭敬嚴表示，上週五他才前往警察局，檢舉行政院長蘇貞昌散佈「假消息」，因為蘇貞昌在上週受訪時聲稱「經濟部坦承三接棧橋工程有傷害到藻礁」是假消息。

蕭敬嚴指出，上週立委蔣萬安更邀集衛環委員會立委前往大潭實地考察，被民進黨黨團技術性杯葛，讓當天眾立委只能「遠觀」，雖然是當時是遠遠地看，但經濟部次長曾文生也在現場坦承三接棧橋工程有傷害到藻礁。

蕭敬嚴說，7日清晨，立委李德維再次率團前往大潭，這次更直搗了三接的棧橋底下，直擊了確實棧橋就蓋在藻礁，潘忠政也指三接施工的混凝土與泥沙，已經覆蓋了大片藻礁，將讓藻礁生態系慢性死亡。

「有圖為證，就是最直接的證據。」蕭敬嚴表示，直接打爆蘇貞昌的臉，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、民進黨還要繼續說謊嗎？「12/18珍愛藻礁公投，投下同意，救藻礁」。