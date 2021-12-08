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快訊／台中3歲女童32F高墜落！「2F防護網接住」幸運撿回一命

▲台中3歲女童從32樓高墜落，所幸2樓有架設防護網，這才撿回一命。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中3歲女童從32樓高墜落，所幸2樓有架設防護網，這才撿回一命。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者游瓊華、鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市中興路一棟大樓8日下午1時19分左右，發生墜樓事件！一名3歲女童因不明原因從32樓墜落，所幸被2樓防護網接住，人無明顯外傷，意識清楚並無大礙，至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

據了解，事發當時女童的阿嬤到頂樓曬衣、收衣，獨留女童一人在家中，女童雖然沒有明顯傷勢，仍被送往醫院觀察中，另外，轄區健康所已通知社會局依相關規定辦理。

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