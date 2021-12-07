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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨烏龍栽贓「公投說明設宴」　民進黨：轉移顏寬恒被查賄？

▲▼國民黨烏龍栽贓，遭到民進黨打臉。（圖／民進黨提供）

▲國民黨烏龍栽贓，遭到民進黨打臉。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨籍台中市議員陳文政7日在台中市議會市政質詢時，指控民進黨於11月27日在台中市北屯區舉辦公投說明會擺桌設宴。民進黨發言人簡舒培回擊，經查證後，該場活動根本是12月4日保生大帝總會在台中市清水舉行保生大帝會員大會，並不是民進黨11月27日在台中的公投說明會，時間地點明顯錯置，質疑是想替國民黨立委候選人顏寬恒，轉移被查賄一事。

簡舒培說，國民黨抹黑奧步又來了，11月27日民進黨在台中市北屯區舉辦公投說明會，當天該活動不但有媒體記者到場採訪，且民進黨也有網路直播，陳文政沒查證就在議會殿堂上烏龍爆料，應該被選民唾棄。

簡舒培指出，國民黨的陳文政指控，副總統賴清德出席民進黨在北屯舉辦的公投說明會，台下有圓桌專用碗筷，結果被打臉是烏龍爆料。事實上，從各大媒體和民進黨直播就可以輕易發現，當天北屯說明會現場「根本沒有圓桌」，何來用餐？此外，賴清德根本沒有出席北屯說明會。

簡舒培表示，陳文政可以向台中的記者朋友查證，或是到民進黨臉書、Youtube觀看影片都可輕易獲得真相，卻故意栽贓蔡英文與賴清德，不禁令人質疑，就是在幫忙轉移中二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒被查辦賄選一事。

簡舒培指出，陳文政在市議會質詢時所用照片的活動會場，經民進黨查對後，是12月4日保生大帝總會在台中市清水舉行保生大帝會員大會，並不是民進黨11月27日在台中的公投說明會，時間地點明顯錯置，這就是標準的移花接木的抹黑手段。

簡舒培強調，事實真相不容被扭曲，陳文政甚至在臉書把誤植地點推給爆料民眾和助理，民進黨嚴正要求陳文政議員應立即針對烏龍爆料道歉，國民黨朱立倫主席也應該對於國民黨不斷上演的奧步抹黑負責，公開向全國國人道歉！

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