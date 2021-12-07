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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北4100家攤商不賣萊豬　侯友宜：政治思維勿凌駕食安

▲▼侯友宜視察泰山公有市場肉品來源標示狀況。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜視察泰山公有市場肉品來源標示狀況。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

新北市長侯友宜今（7）日前往泰山公有零售市場，視察豬肉攤商及豬肉相關產品來源標示，確保民眾有自由選擇的權利。侯友宜表示，新北境內公有市場約4100個攤商都確實使用台灣豬，不賣萊豬，也都把來源產地標示清楚，一起守護大眾健康，不讓萊豬進來，呼籲政治思維勿凌駕食安之上。

侯友宜今天再度巡視市場，關心市轄豬肉攤及豬肉相關產品的來源標示。侯友宜表示，為守護人民身體健康及食安議題，他反對進口萊豬，新北市公有市場約4100家豬肉相關攤商，經查都沒有使用萊豬的業者，尤其新北境內的養護機構、學校營養午餐也全面要求使用台灣豬，感謝攤商防疫不忘食安，讓民眾購買時能清楚掌握資訊，買得安心。

▲▼侯友宜視察泰山公有市場肉品來源標示狀況。（圖／新北市政府提供）

對於媒體提問「市長反對萊豬進口，蔡英文政府說會影響台灣參加國際貿易組織」。侯友宜回應，他關心的是民生議題，人民的健康超過所有一切，沒有健康的身體就沒有健康生活，台灣怎麼往前走呢？

侯友宜強調，顧好國民身體健康最重要，遠超過一切，食安沒守好，沒有健康人生就沒有希望，不能讓政治思維凌駕於國人健康之上，「不讓萊豬進來，吃我們的台灣豬，顧我們台灣產業以外，還能顧健康，這個最重要」。

▲▼侯友宜視察泰山公有市場肉品來源標示狀況。（圖／新北市政府提供）

市場處表示，泰山公有零售市場共有216個攤商，其中生鮮肉品及相關加工製品攤商計有58攤，包括10攤生鮮豬肉、3攤生鮮牛肉、6攤肉品加工品，以及39攤熟食攤位，全數都有明確標示肉品來源。依食品安全衛生管理法規定，肉品及相關製品應以中文及通用符號明顯標示原產地，並保留相關進貨憑證供查核，違反者最高可處300萬元罰鍰。

該市場自治會長郭詩德表示，疫情趨緩，老顧客已回流，面對近來顧客關心的肉品來源問題，多數攤商都願意配合揭露資訊，減少消費者疑慮，讓民眾買得安心，也會提高購買意願；加上市府推出「新北加倍券」助長市民消費，買氣明顯回籠，截至目前泰山公有市場已收到150萬元的加倍券。

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