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大賣場內褲區目睹「有人蹲地拆封」他驚呆！員工嘆：每天都上演

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO撞見有人在某大賣場拆封內褲。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

在大賣場見到這一幕，讓人超傻眼！一位男網友日前去某大賣場，經過男生內衣褲區時，看到有個人蹲在地上，手上拿著一包內褲，一旁還散落著被拆開、丟在地上的商品，不禁呆住「這個是怎樣？還是他在試穿？」照片一出，其他網友也看傻，「無法容忍，而且還是這種私密衣物」、「下一個買到的很衰耶！」

這位網友在《Dcard》貼出照片，只見對方蹲在地上，手上拿著一包男士內褲，但因為背對鏡頭，所以並不確定有沒有把包裝拆開；但看看另一張照片，確實有拍到該位民眾將內容物從塑膠包裝袋中拿出來的畫面，而且一旁還有一袋已經被拆開的商品，雖然不確定是否為蹲地民眾所做，但被拆開的內褲不僅沒被折好、收回袋子，甚至直接被丟在地上。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲蹲地民眾把商品從包裝袋中拿出來。（圖／翻攝自Dcard）

照片一出，有網友不禁直呼扯，「就算可以拆，給人的觀感也不好，還是問過店員會更好吧」、「我之前看到在用架上指甲剪欸」、「比起B0的奧客，底下員工們留言才是震驚我了，原來這樣拆東西是公司默許的嗎？不敢在大賣場買這些商品了」、「內褲這種衛生用品還拆，要不要改天拆牙線棒，用用看好不好用順不順手」、「如果是你／妳會買別人試穿過的貼身衣物嗎？希望大家將心比心。」

就有大賣場員工現身直嘆，「身為大賣場的員工，我們是不會阻止客人拆啦，但他們如果不裝回去，我就會覺得很賭爛（一個禮拜大概會遇到3次）」、「身我們都有放展示品在旁邊，但就是會有人拆」、「沒辦法強行禁止啊！而且基本上都是已經拆開，然後被丟在旁邊才看到。」

也有員工提醒，「這個超多人拆的，每天都會遇到，而且被拆過的就賣不出去了，因為就算怎麼包回去也不會完全一樣，通常被拆過黏性就會不好，最後就要退還廠商，每天在這邊處理這種退貨真的心很累」、「身為前服務中心，內衣內褲還可以退貨喔！所以我都叫家人朋友不要買」、「喔天呀！身為店員，我寧可客人在店裡拆（最好是請店員拆），不然就是小心點拆好黏好。」

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