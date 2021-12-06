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試管嬰兒不聰明？醫提「證據」打槍：錯誤觀念恐墜「生育力懸崖」

王瑞生醫師提醒，「年齡」是女性生育能力、胎兒健康及活產的重要關鍵因素，呼籲有不孕徵兆的夫妻把握時間正確就醫。（圖／TFC臺北婦產科診所生殖中心提供）

▲王瑞生醫師提醒，「年齡」是女性生育能力、胎兒健康及活產的重要關鍵因素，呼籲有不孕徵兆的夫妻把握時間正確就醫。（圖／TFC臺北婦產科診所生殖中心提供）

圖文／CTWANT

7月起試管嬰兒擴大補助上路近半年，已助超過2萬對難孕夫妻診斷不孕、申請補助，等待進入療程。但TFC臺北婦產科診所生殖中心副院長王瑞生醫師表示，儘管有補助誘因，仍有許多難孕夫妻因為「認為試管嬰兒容易不健康、不聰明、有缺陷」的錯誤觀念，對試管嬰兒療程持觀望態度。

王醫師除了以文獻證據駁斥網路及民間的傳統錯誤觀念，更以20年診間經驗提醒，生殖醫學進步快速，高端科技能成功幫助克服不孕，唯「年齡」仍是女性生育能力、胎兒健康及活產的重要關鍵因素，呼籲有不孕徵兆的夫妻把握時間正確就醫。

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常見大眾、難孕夫妻對於試管嬰兒的先天條件、身高體重可能輸在起跑點的擔憂，王瑞生醫師提醒，根據國外大規模研究統計，試管嬰兒在身高及體重皆與自然受孕孩童沒有顯著差異。王醫師強調，比起擔心試管嬰兒的先天條件落後，高齡受孕更可能導致寶寶發育出現問題。建議35歲以上、嘗試自然受孕半年仍未懷孕的夫妻，及早到生殖中心讓專業醫師檢查。

還有人擔心試管嬰兒有更高的天生殘疾機會？王醫師引日本研究表示，目前並無證據表明試管嬰兒畸形比例較自然受孕高。精準生殖醫學能幫助難孕夫妻，篩選出品質較佳、著床率較高的胚胎，在精確的時機點植入受精卵，克服常見難孕、易流產等問題，幫助生下健康寶寶，早日當爸媽。

除了健康之外，很多人也會擔心試管嬰兒智力、學習力較差？美國生殖醫學會(ASRM)2020年發表的追蹤報告指出，試管嬰兒不論是閱讀或是數學成績皆與自然受孕一致。醫師強調，目前並無研究顯示試管嬰兒學習表現與自然受孕兒童不同，呼籲難孕夫妻不需因擔憂試管嬰兒未來學習表現而卻步。

王醫師感嘆，除認為試管嬰兒輸在起跑點外，診間也常見因療程費用昂貴、過程辛苦打退堂鼓的難孕夫妻。醫師提醒，過去補助限制多，費用成為沉重負擔，然而，現已有補助，能減輕5成以上經濟負擔，鼓勵不孕夫妻積極把握黃金生育年齡及補助機會。

此外，許多人認為試管療程打針、吃藥、固定回診，不但辛苦，還要做很多次才會成功，可能影響工作，遲遲沒有進入療程。醫師強調，雖然療程不輕鬆，但近年試管療程進步快速，所需打的針劑數量已較過去少，只要找到經驗豐富的醫師，透過檢查找出造成不孕的根本原因，就能更精準且有效率地縮短患者療程時間及次數，並針對不同患者的狀況，共同討論、找出合適的方式。

王醫師分享，診間曾遇過一名39歲女性，35歲發現自己難孕後，到大醫院也檢查不出子宮、卵巢存在問題，就因為對於試管嬰兒的各種疑慮，持續數年嘗試自然受孕，遲遲不願進入療程。直到今年7月得知補助消息後，主動到門診找上王醫師，經王醫師縝密檢查，不僅成功揪出導致其難孕的根本原因—子宮頸閉鎖不全，更發現該名女性AMH值過低，卵巢功能低於平均，建議其把握時間進入試管療程。日前，已透過適當處置克服子宮頸問題，運用補助順利懷上健康的試管寶寶，等著明年迎接「虎子」。

TFC臺北婦產科診所生殖中心自7月起已收到超過千對補助申請，進一步分析數據更顯示，補助成功促使試管嬰兒施術年輕化，讓難孕夫妻平均提前1-1.5年進入療程。根據美國輔助生殖技術學會(SART)統計，相較延遲1-2年施術者，35歲前進入試管療程可提升近15%活產率。醫師強調，35歲後女性將面臨「生育力懸崖」，試管嬰兒的成功率也會驟降，如發現自己疑似難孕，應盡早到生殖中心找專業醫師檢查，勿因錯誤觀念延誤黃金生育時機。

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