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快訊／今本土+0！增10例境外移入

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內零本土，另新增10例境外移入，確診個案中無人死亡。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為6例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自泰國(案16764)、荷蘭(案16765)、印尼(3例，案16766、案16767、案16769)、越南(2例，案16768、案16770)、柬埔寨(2例，案16771、案16772)及尼加拉瓜(案16773)入境，入境日介於今(2021)年10月29日至12月3日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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▲▼1206新增個案。（圖／指揮中心提供）

▲1206新增個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計 4,546,922例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,528,043例排除)，其中16,662例確診，分別為2,018例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

為催打疫苗，指揮中心在12/5~12/9下午1點到晚上8點，於台北車站大廳西側迴廊設莫德納接種站，接種對象為18歲以上從未打過第一劑、第一劑打莫德納滿4週、第一劑打AZ滿8週者，完成接種莫德納疫苗，送全聯禮券100元。

另外，第17輪疫苗將提供AZ、BNT第1、2劑，符合資格對象為12/5上午6時前已意願登記，含混打。BNT第1劑是12歲以上（2009/12/9（含）前出生）；BNT第2劑是11/11（含）前已接種BNT第1劑18歲以上，2003/12/31（含）前出生。

而AZ第1劑是18歲以上（2003/129（含）前出生）；接種第2劑AZ或混打BNT則是10/14（含）前已接種AZ第1劑18歲以上（2003/12/09（含）前出生）。BNT預約時間為12/6上午10時至12/7中午12時，AZ則是12/6下午2時至12/7中午12時，施打期間為12/9～12/15。

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