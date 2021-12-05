桃園首次跨黨派公投說明會　「藍白合」拚戰民進黨！

▲國民黨市議會議長邱奕勝呼籲鄉親，投下四個同意，示抗議執政黨罔顧民意。（圖／國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

宣講1218公投，桃園藍白二地方黨部首次跨黨合作，拚戰民進黨，5日於桃園區三民路青溪公園「市民廣場」舉行公投說明會。國民黨市黨部主委、市議會議長邱奕勝呼籲鄉親，1218投下四個同意讓「台灣更美麗」，以示抗議執政黨罔顧民意；民眾黨立委蔡壁如籲民眾，深思公投關係你我健康、民生、生態等問題，與政黨無關。

▲民眾黨立委蔡壁如籲民眾，深思公投關係你我健康、民生、生態等問題。（圖／國民黨團提供）

邱奕勝議長表示，此次公投，執政黨將萊豬與美豬劃上等號，事實上，國民黨並沒有反美豬，喜歡吃豬肉的朋友，現在都質疑市面上的豬肉是否為萊豬，這些都是執政黨造成的，為了政黨利益，民進黨不顧人民健康，讓台灣所有鄉親生活在恐懼當中。

邱議長質疑，有關核四問題，幾十年來，核一、核二、核三運轉，有造成大家的危險嗎？執政黨甚至還追加預算，現在卻說核四很危險，前後予盾。藻礁與重啟核四息息相關，如重啟核四，就不用三接，也不會影響藻礁。

至於公投綁大選，邱議長認為，這是過去民進黨主張，但是因中央選委會規劃投票不當，就取消公投綁大選。他籲請所有鄉親在12月18日，一定要投4個同意讓「台灣更美麗」，抗議執政黨罔顧民意，讓執政黨有所警愓。

副議長李曉鐘表示，為了台灣要更好，大家要更健康，1218要踴躍出席投4個同意，這次如果大家不團結，不把政府不正當政策推翻掉，日子要怎麼過。民眾黨立委蔡璧如說，大家很好奇，民眾黨與國民黨是否要藍白合，但她重申公投不投人也不投政黨，這關係到民生、健康、生態的問題、與政黨沒有關係，而是與所有民眾生活方式有關。

蔡壁如呼籲，1218公投請民眾踴躍站出來投票，國民黨的4個公投主張與民眾黨兩好兩壞雖然意見不一樣，但今天兩黨共同宣講，證明「雖然我不認同你的觀點，但我尊重你的發言權」。反觀執政的民進黨，只要有人不同意該黨的觀點，就動用網軍全面性人格毀滅戰；公投就是要與民眾好好溝通與討論，民眾最後作任何決定，一定尊重與支持。