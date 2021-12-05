快訊／彰化男家暴母子2年「滿臉傷」！檢向法院聲請羈押禁見

記者唐詠絮、鄒鎮宇／彰化報導

彰化縣一名粘姓男子涉嫌對王姓妻子及6歲繼子家暴，4日被警方從台中拘提到案，依傷害、妨害自由等罪送辦。檢方5日訊後，認為粘男有逃亡、勾串共犯及證人之虞，同時有事實足認其有反覆實施同一犯罪之虞，已向法院聲請羈押禁見。

檢方表示，粘男2019年6月到2021年7月間，多次涉嫌傷害、恐嚇王姓母子，同時強逼王女簽名作保，以此方式使女行無義務之事。

檢方認為，粘男涉有刑法傷害、強制及恐嚇等罪嫌，有逃亡、勾串共犯及證人之虞，同時有事實足認其有反覆實施同一犯罪之虞，已向法院聲請羈押禁見。

▲6歲男童遭繼父施暴，王女與粘男已於10月離婚。（圖／民眾提供）



▲粘男的叔叔是前彰化縣副議長粘仲仁，家族政治勢力雄厚。（圖／民眾提供）



據悉，粘男長期對王女與繼子施暴，過程令人髮指，根據王女描述，粘男不僅常毆打母子兩人，更曾經逼她跟孩子吃下魔鬼辣椒凌虐。

王女今年3月錄下孩子被踢的影片，於7月28日報案提告，但警方被粘男的親友以夫妻口角打發，讓王女又被毆打；王女無法忍受，於29日再次報案提告家暴、傷害、妨害自由及毀損物品等罪，警方及社會局才介入。

王女近日向網紅求救，於本月3日再次報案，警方4日深夜將粘男帶回警訊。此外，粘男到案後一言不發，僅坦承有動手，但原因是孩子不乖、不聽話，對王女動手是爭吵中不小心打到。

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