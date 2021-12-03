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社會 社會焦點 保障人權

媽外出購物…5歲男童跑鄰居家遭「比特犬緊咬腹部」！送醫搶救亡

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣春日鄉2日晚間8時許發生一起事件！一名5歲男童到鄰居家時，慘遭鄰居所飼養的比特犬狠咬住腹部，經緊急送醫搶救仍不幸宣告不治，詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▲▼比特犬咬死人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣春日鄉一名5歲男童慘遭鄰居家比特犬活活咬死，警方先隔離比特犬封鎖現場調查，圖為現場的其他犬隻。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

回顧整起事發經過，2日晚間8時許，男童趁母親外出購物時跑到鄰居家，不料，卻遭綁在牆邊的比特犬攻擊。比特犬緊緊咬住男童的腹部不放，鄰居見狀急壞，趕緊叫救護車，將人送往醫院搶救，但男童仍因傷勢過重宣告不治。

屏東警方指出，2日19時接獲報案，於春日鄉春日村發生一件幼童遭大型犬不慎咬傷，經就醫後搶救不治，經初步了解，該犬有繫上狗鏈，並固定於飼養處所，有關該童為何至該地遭大型犬攻擊，本日已通知江姓飼主及幼童母親製作筆錄，相關事故原因及責任警方待釐清之後依法究辦。

▲▼比特犬咬死人。（圖／記者陳崑福翻攝）

農委會日前公告比特犬自2022年3月1日起為「指定禁止飼養或輸入之動物」。現有比特犬飼主只要在期限內辦理申報備查並遵守配套管理規定就可以繼續飼養，2022年3月1日前就已飼養的比特犬，必須在2023年2月28日前完成申報備查，讓犬隻和飼主成為「合法飼養的比特犬」和「合法的比特犬飼養者」。

農委會也透露，屆時只有在限定一年的期間內完成申報備查的特定寵物繁殖業所屬比特犬可以繁殖，而且繁殖出來的子代不能再行繁殖。而原先已被送到收容所的比特犬，將不再開放民眾認養，會繼續留在收容所生活。

比特犬出入公共場所或公眾得出入之場所，要由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺之鍊繩牽引、戴不影響散熱之透氣口罩作為防護措施，否則依動物保護法可以處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

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