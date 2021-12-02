逛百貨看到「試吃品」！她立刻塞嘴裡　櫃哥傻眼：那是肥皂

▲女顧客誤將桌上的肥皂當成試吃品吃下肚，櫃哥看到後嚇得目瞪口呆。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

百貨公司商場或者商場業者為了增添買氣，經常會在櫃位上擺放自家商品提供試吃，但吃下肚之前最好還是先看清楚，以免損害身體健康。國外1名抖音女用戶，日前外出逛街時，誤將櫃位上的「商品」當成食物吃下肚，而目睹一切的櫃哥則立即瞪大雙眼說道，「那是肥皂…。」

根據《Ladbible》報導，1名金髮女子近日到百貨公司購物，經過一處天然保養沐浴品牌Lush的櫃位時，似乎受到香味吸引，當下便與友人在櫃位前停留賞閱商品。此時，女子看到前方的檯子上有一個盤子中擺放了幾塊顏色粉嫩的小方塊，下意識以為是試吃品，想也不想的便伸手拿起一塊放進口中品嚐，此時一旁的櫃哥看到後當場嚇得目瞪口呆說道，「小姐，那……那是肥皂，不是食物啊！」

女子聽見後尷尬的和友人與櫃哥不約而同笑出聲，隨後櫃哥便拿出一個小紙袋交給女客將口中的肥皂吐出來，還狀似無奈地抬手遮了一下臉龐。

@jackiegansky I just wanted a sample lush is soap btw ♬ original sound - Jackie Gansky

影片曝光後，不少網友紛紛笑翻留言，「口罩也擋不住店員驚訝的神情」、「這店員完全是用眼睛在尖叫」、「其實很多人經過Lush的櫃位都會想這麼做。」

也有不少人分享自己周遭朋友誤食的搞笑經驗，「有一次在婚禮上，同桌的一個人以為看起來像花的東西是白巧克力就拿起來吃，我們所有人都對他大喊不要，但他還是淡定的吃掉了」、「我和另一半去一家寵物友善餐廳用餐後，服務生拿帳單過來的時候順便拿了兩塊餅乾來，因為我很喜歡吃甜點，所以直接就想拿來吃，結果服務生惱怒地大喊：那不是給人類吃的，是給狗狗的點心！」、「我也有相同的經驗，有次我和朋友一起烤肉，我跟他們說大丸子是芥末，用來加到食物中增添風味用的，不要誤吃了，沒多久就看到我朋友吃了整個『丸子』，他後來臉色一直很不好。」

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