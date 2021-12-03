快訊／時力提案納管宗教法人籲查鎮瀾宮黑幕　遭國民黨4度反對

▲立法院今天處理報告事項時，藍綠再度為公投議題吵成一團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台中市第二選區立委補選選戰如火如荼，時代力量立委邱顯智日前呼籲，大甲鎮瀾宮的廟務問題再度浮上檯面，應修《財團法人法》將宗教財團法人納管；不過，時力黨團所提《財團法人法》條文修正草案，3日在立法院處理報告事項階段遭國民黨提議退回，經表決後再遭退回，這是暨上個月連續數周被退回後，第四度被退回程序委員會。

邱顯智日前舉行記者會表示，隨著中二選區補選開跑，大甲鎮瀾宮的廟務問題再度浮上檯面，從財務公開到管理人員的選任，宗教法人確實存在許多問題，需要徹底檢討改革，讓宗教財團法人的財務，得以公開受到檢視監督。

時力黨團也提出《財團法人法》第75條條文修正草案，明定宗教財團法人的許可設立、組織、運作及監督管理，另以法律定之，但在完成立法前適用該法規定，盼藉此將宗教財團法人納管。

不過，立法院院會今天處理報告事項階段，時力黨團提案遭國民黨團提議退回程序委員會，表決時國民黨團大聲抗議蘇貞昌搭乘行政專機宣傳公投是「小偷」，藍綠互相喊口號大聲鼓譟，鮮少人回到座位區投票；最終投票結果11人贊成、5人反對，立法院長游錫堃後裁示，該案依法退回程序委員會重新提出。