5對話一次看！姜至剛「完勝」蘇偉碩　王定宇：在醫院他就變笑柄

▲中選會舉辦反萊豬公投第四場意見發表會，正方代表蘇偉碩、反方代表姜至剛。（圖／中選會提供）



記者陶本和／台北報導

針對1218萊豬公投案，精神科醫師蘇偉碩與腎臟科姜至剛醫師2日進行說明會對壘。民進黨立委王定宇在臉書放上逐字，5段對話姜至剛直接「完勝」蘇偉碩。

根據王定宇分享的逐字內容，反對開放萊豬的蘇偉碩說，「萊克多巴胺在腎臟blah blah blah」；而腎臟科姜至剛回，「我是腎臟科醫師」。

接著，蘇偉碩說，「「萊克多巴胺在果蠅泌尿道」，而姜至剛回，「你有看過果蠅尿尿嗎？」；然後，蘇偉碩又說，「那個DES blah blah」，而姜至剛說，「我們在講萊克多巴胺」。

蘇偉碩又指出，「最近一個review blah blah」姜至剛說，「那個論文我看過，數字寫錯了」、「我還有看到你有說，新聞也有報說萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍」、「真那麼毒，毒販賣萊克多巴胺就好了，還賣什麼搖頭丸？」。

蘇偉碩又說，「ooxxhhabecdeooxx！？」姜至剛回，「我在台大有免費的線上課程，歡迎正方來聽一下課」。

對此，王定宇表示，蘇偉碩完全不敢跟姜至剛聚焦專業層次，看完有一種當年做「intern，報論文被教授電的亂七八糟，只好胡言亂語的即視感，但蘇偉碩自己都已經是主治醫師了，解讀論文功力還這麼哩哩喇喇？他說，這場說明會如果辦在醫院裡的「morning meeting」，蘇偉碩保證變成全院的笑柄。

對於蘇偉碩在說明會上的表現，民進黨立委謝佩芬則表示，蘇偉碩拿己烯雌酚（DES）與狂牛症，來跟符合國際標準的萊克多巴胺做錯誤類比，分明是想以概念錯置、錯誤類推等手法，來混淆視聽，製造人民對萊克多巴胺錯知的恐慌，達到國民黨推反美豬公投傷害台美經貿關係，以及阻礙國家未來發展的目的。

▼民進黨立委王定宇在臉書放上逐字，5段對話姜至剛直接「完勝」蘇偉碩。（圖／王定宇臉書）