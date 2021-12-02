高嘉瑜母看直播淚曝女兒坎坷情史　「夜深人靜時她是孤單的」

記者黃翊婷／綜合報導

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，1日上午召開記者會並公布傷勢照，一度說到落淚，自責識人不明，「覺得自己真的很蠢」。高嘉瑜的父母看著直播也難過到一起哭，高母感嘆，女兒從小獨立自強，長大後在外面生活習慣了，卻變得好像無依無靠，真正夜深人靜時，心裡都是孤單的。

▲高嘉瑜在記者會上淚崩。（圖／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜1日在記者會向社會大眾道歉，「對不起，讓大家擔心了」，接著開始描述遭施暴的過程，一度聲淚俱下，自責識人不明，「覺得自己真的很蠢」；此外，她也公開傷勢照，只見她雙眼被打成「黑輪」，整張臉幾乎都是瘀青，就連脖子、四肢也都布滿傷痕，全身上下幾乎都是傷。

住在基隆的高爸爸、高媽媽透過電視直播得知女兒高嘉瑜這半個月來的煎熬，又氣又心疼，忍不住跟著一起哭。高母更是氣憤說道，「這樣是要打死人喔？要打死人是不是？這邊腫、那邊腫，好可怕」，也很擔心女兒之後可能會遭到報復。

▼▲高嘉瑜遭男友打到全身是傷。（圖／高嘉瑜提供）

高母感嘆，女兒個性話不多，從小就獨立自強，不會讓家裡操心，長大之後在外面生活習慣了，「我會覺得這個小孩真的就變得好像無依無靠，看起來很多粉絲在旁邊，可是真正她夜深人靜的時候，都是孤單的。」

而談起女兒的坎坷感情路，高母說，她這輩子就只交2個，一個是馬文鈺，另一個就是林秉樞，「偏偏那一個……，我們是最近才知道（指馬分手後已結婚生子），所以才交第二個，這一個我們也是最近才知道，所以她的感情路真的是……。」

▼林秉樞2日凌晨遭法院裁定羈押禁見。（圖／記者游宗樺攝）