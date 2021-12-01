多交流常交往　了解包容一家親

記者趙禕/上海報導

針對本次雙城論壇，上海市台商代表、在滬台生以及在滬台籍學者的看法都認為，透過交流增進彼此的了解是好事，期待未來有更多交流交往的機會。

▲雙城論壇上海會場。（圖／記者趙禕攝）

上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍對這次論壇最直接的感受是：「很感动也很激动！」

▲上海市台協會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

張簡珍會長表示，自疫情以來，我們兩岸交流不中斷，舉辦了雙城論壇。去年雙城論壇以上海市和臺北市的智慧疫情防控政策，做了深入的資源交流；今年雙城論壇以「新經濟新發展」為主題，通過交流研討推動兩市在「建築可閱讀」和「疫情防控常態化下的城市數位化轉型」方面的經驗分享和交流互動，進一步深化兩市各領域的交流與合作。台協配合上海政策，重點發展積體電路、生物醫藥、人工智慧等三大核心產業，配合五個中心及五大新城的建設，由上海市台辦鐘曉敏主任帶領台商各級產業調研五大新城，説明台商在疫情常態下的企業轉型及高品質發展。透過每屆的雙城論壇，促使兩岸在不同領域能深入交流，互相支持，互相包容，真正實現兩岸一家親、兩岸一條心、兩岸一起興！

目前在上海復旦大學就讀的博士候選人蔡孟軒表示，台北市長柯文哲多次強調：「交流總比斷流好！」兩岸透過論壇交流對話即可累積善意、促進互信。但是雙城論壇只是城市間的交流平台，難以上升到兩岸關係往來的根本，還是必須回到九二共識的政治基礎，才有可能展開全方面的深度交流。在某個層面上，還要為柯文哲市長點個讚，他表達過「辦（雙城論壇）不會加分，但不辦一定扣分」，在現在兩岸關係嚴峻之際，雙城論壇確實是當今兩岸之間最高的交流平台了。

▲上海復旦大學就讀的博士候選人蔡孟軒。（圖／記者趙禕攝）

來自台北的上海復旦大學物理系教授譚硯文，在上海已經11年了，她表示，新冠疫情發生兩年了，上海市和台北市還能投注這麼大的精力舉辦雙城論壇非常難得；疫情讓真實的交流變得相當不容易，而透過視訊等數位化的手段深入交流交往很有開創性。對於上海台北在本次論壇上簽署的備忘錄，很期待後續合作的開展。儘管疫情的變化還有很多不確定性，但是堅持持續交流一定是大家要追尋的路。她認為當前兩岸人才，尤其是青年學生之間交流的匱乏是最令人遺憾的地方，很希望能早日恢復面對的交流，更加增進彼此的了解。

▲上海復旦大學物理系台籍教授譚硯文。（圖／記者趙禕攝）