開放青少年第二劑打高端？　陳時中「1點考量」：給ACIP委員決定

記者嚴云岑／台北報導

國產高端疫苗在青少年的有效性仍待評估，馬偕醫院等4家醫學中心日前展開「高端疫苗應用在青少年的安全與有效性臨床試驗」，最快年底前有初步報告。被問及未來是否會把高端當成青少年第二劑選擇之一？指揮中心指揮官陳時中回應，還是要看實驗結果與ACIP委員決定。

馬偕兒童醫院醫務部主任邱南昌醫師今（1）日受訪時表示，高端青少年實驗是從8月開始收案，9月打完第二劑，全台共有3至4家醫院參與，總共收案399名12至17歲青少年，進行高端疫苗安全與有效性評估，目前正在等待抗體檢驗結果。若順利取得緊急使用授（EUA），將再展開BNT與高端混打試驗，提供接種BNT副作用較大的青少年另一項選擇。

台灣目前僅核准BNT疫苗使用在青少年上，由於副作用屢傳，指揮中心日前才開放間隔12週間隔第二劑。至於第三劑到底該不該打？要打全劑量還是半劑量？仍有待第二劑接種到一定程度後再召開專家會議討論。

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邱南昌表示，綜合疫苗原理與國外資料而論，第二劑與第一劑間隔時間拉長，疫苗保護力會增加，但副作用是增是減，則尚無完整報告。不過，目前已知青少年男性接種BNT第二劑後，較容易出現心肌炎副作用，因此未來也考慮進行BNT混打高端的臨床試驗，讓接種第一、二劑後出現副作用的青少年，第三劑能有不同選擇。

邱南昌也提到，高端在青少年臨床實驗初步結果「看起蠻樂觀的」，待完整報告出爐後，就會提交食藥署審查，希望能儘早取得EUA。而歐美因應疫情，也都是在臨床試驗結果完整出爐前，就先開放施打，呼籲台灣也可比照辦理。