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林秉樞向總統府申請電子輓聯訃聞內容曝光　家屬欄僅登載1人

▲▼林秉樞母喪時，向總統府申請輓聯時提供的訃聞，家屬欄位僅登載1人。（圖／讀者提供）

▲林秉樞母喪時，向總統府申請輓聯時提供的訃聞，家屬欄位僅登載1人。（圖／讀者提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委高嘉瑜30日遭爆出被男友林秉樞施暴痛打，且還被男友掌握私密影片，而林男母喪時透過民進黨立委范雲向總統府要到電子輓聯。對此，國會人士提供當時向總統府申請電子輓聯時的「訃聞」，家屬欄位僅林秉樞一人。

高嘉瑜11月中旬與男友林秉樞入住新北市板橋馥都飯店，期間男友看見高嘉瑜手機內訊息，發現高竟仍與前男友密集互傳訊息，頓時醋勁大發，抓狂對高嘉瑜施暴痛毆、鎖喉、拖行，導致她右臉、頭部、四肢多處挫傷。對此，她除了發表聲明強調希望不要再有下一個受害者，也前往警局正式提告。

此外，林男也曾在母喪期間，透過民進黨立委范雲向總統府要到電子輓聯，范雲受訪時證實，她是透過其他立委的介紹，認識這位林先生，其團隊也有向總統府申請數位電子輓聯。

對此，國會人士向記者提供當時向總統府申請電子輓聯時，必要提供的「訃聞」，除了逝者資訊完整外，家屬欄位以往會寫孝男、孝孫等處，但在其提供的訃聞，僅登載1人，即為林秉樞。國會人士表示，林男在很多場合都自稱國安工作，因此在取得訃聞時也不會多想或多疑，而府方在申請輓聯上，也多半以逝者資訊為主。

▼林秉樞涉嫌家暴高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝、記者呂佳賢攝）

▲▼林秉樞涉嫌家暴高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝、記者呂佳賢攝）

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