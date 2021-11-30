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重現嘉市電影街榮景與繁華　in89豪華影城引進雙巨幕

▲▼不想就不做 • 要想做就要做最好的【嘉義in89豪華影城】。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲【嘉義in89豪華影城】。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「嘉義in89豪華影城」，裡面充滿由in89豪華影城董事長蔡榮華先生所催生出來的國際一流品牌特色影廳，為了要達成讓觀眾有最佳的沉浸式觀影體驗，除了在設計規劃時的用心組合以外，更需要建築結構計算與選用材料及工法的完美搭配，蔡榮華就是不斷地用心看照著這些一點一滴的小細節，從破土動工那時就開始積累，直到現今開幕在即的時刻依然持續著。

位於嘉義市民族路成仁街口的國民戲院舊址從傳出要出售的消息之後，只有蔡榮華願意為了這片土地廿餘年的荒蕪而四處奔走，為了重現嘉義市電影街過往的榮景與繁華，為了帶給嘉義市民全世界最先進的觀影環境，開始一步一腳印的整合20幾位幾乎都是同齡的土地所有權人，在一位一位的來回拜訪，一次一次的反覆斡旋中，所付出的是旁人無法理解的『時間、氣力與金錢』，最終耗費7年時間才完成目前所見的建築規模，其基地形狀雖然差強人意不盡完美，但已是用心到極致的成就；接著憑藉過往積累逾60年的電影『經驗與人脈』，蔡董還必須逐一與心目中設定好的頂尖國際品牌接洽，這並不是電影院花錢一廂情願就可以取得的品牌認同，而是必須親自前往世界各地的品牌總部提案積極爭取，在不斷被拒絕、遊說、折衝的往返談判過程中，歷經千辛萬苦終於一一讓品牌點頭進駐嘉義，並同時確認所有建置規格，期望用心打造出一個最完善而無遺珠之憾的世界級優質電影放映空間。

▲▼不想就不做 • 要想做就要做最好的【嘉義in89豪華影城】。（圖／記者翁伊森翻攝）

有了這套國際一流水準的夢幻影城藍圖之後，蔡董也找到能夠掌握所有細節的執行團隊來配合：世界百大建築師張智強、禾揚聯合建築事務所暨APEC建築師會員許銘陽、東京表叁道ICE MONSTER設計師暨「安藤忠雄-光與影的建築之旅」作者黃崢睿，以及榮獲國際IFAWPCA亞太營聯建築金牌獎的互助營造廠，蔡董從『設計、規劃到籌備、建置』均親力親為與每位建築業界的掌舵者交流協調，就為落實執行團隊為各個特色影廳的規格與需求而量身打造，方能孕育出今天嘉義市高度最高、安全結構最強悍的建築物～「嘉義in89豪華影城」旗艦店。

▲▼不想就不做 • 要想做就要做最好的【嘉義in89豪華影城】。（圖／記者翁伊森翻攝）

在這棟專門為電影院所建構的空間裡，包含了巨幕電影放映系統中最受世界級導演所青睞的品牌～「IMAX®」；以及堪稱數位立體投影技術佼佼者的「RealD™」所開發，搭配李安導演所推崇的終極銀幕而推出的巨幕影廳品牌～「LUXE」，光此一雙巨幕品牌組合不僅在臺灣是首見，就連在世界範圍中都是堪稱獨一無二，這對於單一無樑柱空間的大跨距長寬高之要求最為嚴謹，更何況是兩個如此巨大的空間共構在一起！還有位居電影院體感技術的世界領導品牌～「MX4D™」，對於樓地板的承載要求與隔音減震傳遞之標準就更形嚴苛了。

蔡董一手將嘉義市最精華的蛋黃區土地，從無到有不計代價呈現給嘉義世界最高水準的「嘉義in89豪華影城」旗艦店。蔡董就是用一個最簡單的心態「不想做就不要做，要想做就一定要做最好的」，推動著嘉義國民戲院的舊址，從整合擴大基地、引進國際品牌、組建優秀團隊，到量身設計打造而形塑成如今高聳入天、世界一流電影品牌齊聚的「嘉義in89豪華影城」旗艦店，靠的就是「用心」一以貫之的超凡行動力，也將持續「用心」永續經營這用了一甲子所圓來的夢。

『百人募集 搶先體驗』抽獎活動
活動日期：2021年12月1日起至2021年12月15日止
抽獎資格：於活動期間內，按讚 FB【in89豪華影城】粉絲團，於活動貼文底下留言處標記2位朋友，附上一句想對「嘉義in89豪華影城」說的話，以及一張「嘉義in89豪華影城」這5年來您默默關心我們、看著我們成長的照片。
活動獎項：符合資格就有機會在影城開幕後獲得免費體驗資格！

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