華航機師確診！工會求改善「檢疫、派飛輪迴」：否則將一再發生

▲國內機組員不停在派飛、檢疫間輪迴已影響身心健康。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者楊淑媛、陳韻如／桃園報導

華航再傳機師確診！一名機師剛從美國洛杉磯值勤返台後，入住諾富特防疫旅館，但卻在檢疫的第5天經PCR檢測後確診。消息傳出後，機師工會也發表聲明表示，由於長時間期深陷執勤與檢疫的無限循環且看不到盡頭，機師的身心健康狀況已經集體出現警訊，「倘若此情況再不改善，非常擔憂未來倒下的機師，恐怕將一件接連著一件不斷傳出」。

機師工會表示，自3月起工會就不斷向社會與政府相關機關反應，由於長時間期深陷執勤與檢疫的無限循環且看不到盡頭，機師的身心健康狀況已經集體出現警訊。然而，自求救以來已8個月之久，卻絲毫沒有任何改善，而日前才傳出有外籍機師不幸猝逝於家中的憾事，近日又再傳出有台籍機師疑因長期執勤與檢疫無限循環身心過度疲倦，引發身體免疫力下降病毒感染而倒下，十月初身體不適送醫急救後，至今仍在病房中。

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機師工會提到，目前除了號召全體機組員集氣之外，仍須嚴肅強調，「倘若目前的執勤與檢疫無限循環情況再不改善，非常擔憂未來倒下的機師，恐怕將一件接連著一件不斷傳出！」

機師工會也呼籲相關主管機關，「正視一個又一個身心健康出狀況而倒下的機師所傳達出極為明確的警訊，儘速研議並實際具體改善。」機師工會強調，機師雖願意勉力配合國家隊物資運送及維持航空運能，但生命健康與飛航安全實為更高考量，因此呼籲機師，若身體健康出狀況，千萬勿勉強執勤，才是負責任的飛行員真正的專業態度展現。