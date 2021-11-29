台灣尾牙抽獎讓日人好羨慕！網友曝看過鋼管舞：比忘年會嗨

▲日本人對台灣的尾牙一致好評。（示意圖／晶華提供）

實習記者林郁婷／綜合報導

台灣企業接近年關時會舉辦尾牙，以犒賞員工一年的辛勞，日本也有類似的餐會叫「忘年會」，但是不同於台灣尾牙吃飯、抽獎的氣氛歡樂，日本的忘年會不僅要自費參加，還要看長官臉色，導致許多日本人都避之唯恐不及。最近日本媒體有一篇文章就在探討，尾牙與忘年會之間的不同之處。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本忘年會通常是在西曆年尾時舉辦，台灣則在每年一月、農曆過年前夕舉行。由於在台灣民眾下班後，通常都是直接回家，不過在日本，員工即使做完工作了，可能還要和上司或同仁喝酒應酬，因此尾牙對台灣人來說，是一年一度難得的大型派對。

雖然公司規模大小可能影響豪華程度，但基本上都會舉辦，中小型企業的尾牙可能選在餐廳包廂舉行，而大型公司則是在知名飯店，甚至請來明星助陣演出。

報導指出，抽獎和發紅包是尾牙中最令人期待的環節，像是IT和半導體產業的獎品經常是電視機、自動掃地機器人或日本機票，這些價值萬元的商品，紅包金額也會高達數萬元，背後原因其實是，公司留住人才的一個手段。

文章一出，引起日本網友的共鳴，許多參加過台灣尾牙的人表示，「駐臺北時參加過一次、感覺就是真的在用宴會和禮物慰勞員工的辛勞」、「十年前去台灣出差時參加過，十個人一張大桌坐了二十桌以上，還有裸女表演鋼管舞和抽獎，比日本年終晚會熱鬧多了」。

也有不少網友趁機抱怨忘年會，「日本公司舉行的年終聚會不是享受，而是公司活動的一部分」、「又要自費高昂餐費，東西又不好吃還吃不飽，還得看上司臉色」、「日本的忘年會還得服務上層，台灣的比較像服務員工」。