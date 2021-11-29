百元剪髮「店休1個月↑」很好賺？　內行曝狂賺真相：活好幾年

▲百元剪髮真的好賺嗎？內行人曝獲利內幕。（示意圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

受新冠疫情影響，不少店家撐不住黯然收場，不過許多百元快速剪髮店卻屹立不搖，有網友就好奇發問「百元剪髮真的會賺嗎？」貼文曝光後，立刻引起內行人紛紛點出百元剪髮獲利關鍵。

有一名網友在批踢踢八卦板以「百元剪髮真的會賺嗎」為題發文表示，百元剪髮通常不會包含洗頭，男生可能15分鐘就解決，女生要看人，有的修一修而已，可是頭髮這種東西還是有他的生長週期，那個客人來了，下次再遇到他可能就是1.5個月過後，於是納悶詢問眾人，「想問這樣百元剪髮真的會賺錢嗎？」

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▲百元剪髮真的好賺嗎？內行人曝獲利內幕。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

貼文曝光，引起網友紛紛回應，「今天差點又進去一間」、「不需啥刀工，客人較少會有啥要求」、「常剪的百元店老闆已經開第三間分店了」、「疫情休一個半月還是活下來」、「30分鐘超越工讀生時薪，你說呢」、「設備成本低啊」、「中老年多的地方應該會賺」、「你去熱門地段看，都要排隊」、「我家這裡的百元理髮店都活好幾年了」。

不過，有許多網友點出百元理髮之所以能賺錢，關鍵在於穩定的客源以及剪髮速度快，「會賺，因為都是固定客源」、「遇到沒要求或是理光的還更快，超賺」、「能撐10分鐘的顧客，很多5分鐘就出來了」、「有些1小時能剃4個男生」、「剪一個男人的頭不需要到15分鐘」、「高手一顆頭不用10分鐘就好了。」