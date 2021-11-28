枋寮六農遊共學品牌「枋學趣」　辦訓推親子星空旅行

▲枋學趣邀請屏東縣天文協會傳授星空導覽專業課程 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

佈局亞太星空旅遊商機，發揮屏東是台灣西部平原最優質觀星場域的優勢，由蘭欣辣汗花果休閒農場、巧茵山農場股份有限公司、大漢山休閒農場、蘭榮山莊民宿、芳興莊園與饗魚樂組成的共學品牌「枋學趣」，聯合委託屏東縣天文協會舉辦「觀星導覽人才初階認證」課程，有26位學員參加，成為屏東暗空保護的重要力量。

蘭欣辣汗花果休閒農場創辦人戴輝榮指出，六農漁品牌組成的共學品牌「枋學趣」，獲得農委會「因應新冠肺炎疫情－區域特色農遊創新商品獎勵共學試辦計畫」支持，今年度將在大枋寮地區的農林漁牧產業優勢上，開出系列課程，提升在地業者的導覽解說與創新能力。

大漢山休閒農場創辦人周再呈說，屏東縣境內的農漁林牧暨旅宿品牌，透過聯手考取專業證照，共同開啟星空旅遊商機，留一片壯麗的銀河與數算璀璨流星雨的童年給孩子。

屏東縣天文協會指出，爆發疫情前的星空旅遊市場相當可觀，為日本與澳洲的星野村，每年各創下新台幣20億元以上商機，屏東縣內許多場域，具低光害特色，更是台灣西部平原，最優質的觀賞銀河與追流星雨場域，逐漸成為亞太國中小學的海外研學首選。期盼大枋寮地區，在農漁大縣的優勢下，推出具備國際吸引力的「農林漁牧Ｘ星空旅遊」遊程。

枋學趣強調，課程追求戶外星空導覽實戰，跟傳統星空導覽只是介紹東方或西方星空神話故事不同，這次導覽解說技巧課程內容，搭配12年國教課綱，讓孩子在趣味性、教育性、啟發性中，獲得別開生面的科普體驗