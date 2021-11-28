Omicron三大症狀曝光「疲憊感明顯」　南非醫學會憂1類人要注意

▲專家表示，感染Omicron的患者症狀輕微。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠病毒新變異株Omicron擴散多國。南非醫學會主席庫茲（Angelique Coetzee）透露，她最早在11月18日就發現異狀，多名病患染疫後出現疲憊感，肌肉痠痛、咳嗽，但症狀輕微，且嗅味覺並未喪失。然而她也擔憂，這可能對擁有糖尿病、心臟病等疾病且沒打疫苗的高齡者造成更大影響。

英媒The Telegraph報導，庫茲在南非首都普利托利亞（Pretoria）的私人診所發現，最早從11月18日開始，許多患者開始出現不尋常症狀。

庫茲透露，這些人病症輕微，「不適症狀大約持續1至2天，像是肌肉痠痛、疲憊，且到現在沒有失去味覺或嗅覺，可能有輕微咳嗽，沒有強烈症狀，有些確診者正在家治療。」她發現，在前來看診的病患當中，有一家四口全數出現疲累感，經檢測全員確診新冠，便決定進行通報。

庫茲表示，在她的病患當中，約24人的新冠檢測結果呈現陽性。其中大多數患者為男性，有出現疲憊感，約半數並未接種新冠疫苗，目前南非當地醫院並未出現醫療負荷過重的狀況。她說，這些人的背景、種族都不同，其中一名6歲小孩的脈搏跳很快、體溫很高，但在追蹤2天過後，患者狀況好轉許多，但也擔憂，這可能對擁有糖尿病、心臟病等疾病且尚未接種疫苗的高齡者造成更大影響。

此種新變異株B.1.1.529已被世界衛生組織命名為Omicron，列為高關注變異株（Variants of Concern, VOC）。南非科學家奧利華拉（Tulio de Oliveira）先前表示，新變異株棘狀蛋白突變相當不尋常，其中明顯的地方在於，它至少有10個以上的突變，而Delta只有2個、Beta有3個。

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