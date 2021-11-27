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遭爆走後門！求走鐘獎「安插1個」張旭認了　網再挖板擦妹內幕

▲▼數學老師張旭。（圖／翻攝自YouTube／數學老師張旭）

▲張旭曾在A片網上PO微積分教學影片，紅到國外媒體也想採訪。（圖／翻攝自YouTube／數學老師張旭）

網搜小組／鄺郁庭報導

數學補教名師張旭日前將教學影片上傳到YouTube，讓幫忙擦黑板的超正板姐「芸寶」爆紅，該影片觀看數甚至高達近30萬次，張旭也再度成為話題。不過，就有鍵盤柯南發現，張旭團隊似乎曾寄信給「上班不要看」，希望對方在走鐘獎上安插一個獎項給他，線索交叉比對後，網友們不禁直嘆「一切都是為了行銷。」

有網友25日就先在《Dcard》發文「走鐘獎前的公關信」，提到芸寶有在IG發一篇文，文中的一個關鍵字「12/2有生日派對」，讓他想起「上班不要看」的成員湯瑪士（張定澤，上班不要看董事）曾在11月5日發文「奇文共賞」，說大家為了走鐘獎如火如荼的忙碌著，卻收到一封「走鐘獎相關事宜詢問」的信，內容讓他超火。

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▲板姐芸寶文中關鍵字「12/2有生日派對」，讓網友聯想到走鐘獎插曲。

只見湯瑪士附上的截圖中，已經將團隊名稱馬賽克，對方開頭先是報上身分「上班不要看您好，我是XXXX團隊公關，我叫XX」，並提到自己的團隊有全球網友的關注度，甚至有國外記者媒體要訪問，年底還會有更多行銷計畫，包含生日派對和大型義賣活動。

對方接著才曝光發信動機，「不知道下週（11/13）的走鐘獎能不能安插一個『後來居上獎』或是『另類台灣之光獎』或是『硬是要走鐘獎』，讓XXXX也能一同參與這個一年一度的盛會。」這個要求讓湯瑪士不禁翻白眼，「與貴團隊素昧平生，是不是沒禮貌過頭了？我真的傻眼到翻。」

當時網友反應兩極，有人認為很誇張，「湯馬覺得不禮貌的點我想不外乎是：1. 來信通篇在講自己團隊很屌。2.更多更大牌的創作者都照規矩來報名了，根本『素昧平生』，何德何能要求特權」、「那麼不要臉的公關我還是第一次見」、「那封信真的超荒謬，廢到笑。」但也有人表示，婉拒就好了沒必要公審「人家也只是問能不能幫忙行銷而已，不行就拒絕啊！把人家信件內容po出來，處理得也沒多好。」

還有網友想起，走鐘獎負責人呱吉（邱威傑）曾在直播上提及這件事，「呱吉直播講過，這種公開信的方式，的確有些不好的地方，但PO出來，可以讓大家知道這個獎項評選過程是嚴謹的，不是隨便花錢靠勢力安插都可以。湯瑪最後也有好好回信，這部分不用擔心～」

不過，26日就有人再度在《Dcard》發文「張旭還沒紅就先自爆」，提到芸寶2度成為新聞版面的事，忍不住眉頭一皺，「不到1小時就被演算法推薦到最前面，而且不只一家新聞報」，覺得有點刻意炒作，因為很多補習班板哥板姐是帥哥正妹，「我覺得這沒什麼問題，可是還要請外拍模特／直播主，特地露身材、脫外套，這就有點做作了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／數學老師張旭）

▲有網友覺得芸寶的爆紅感覺很像刻意炒作。（圖／翻攝自YouTube／數學老師張旭）

該位網友不禁偵查起這件事，結果還真的挖出內幕，因為他看到有網友在張旭YouTube影片下方留言質疑「所以是寄信給上班不要看的那個嗎？」「走鐘獎想安插一個獎項的那個。」張旭就坦承「對，那個信件是我請我們公關擬稿以後寄出的，但因為寄出前我沒有認真審稿，所以才會對上班不要看造成冒犯。」

張旭回覆道，他第一時間就親自寫道歉信，「當然我不是要求原諒，而是讓他們知道我們知道自己的行為是不尊重的」，很感謝上班不要看公布了信件，讓他們知道事情的嚴重性，也成為其他人的反面教材。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲張旭坦承，寄信給上班不要看的就是他們的團隊。（圖／翻攝自Dcard）

張旭的說法曝光後，就有人不禁開罵「那麼會講公平，啊你走後門報名獎項不就很會？年末生日趴、國外媒體採訪不就是你？還是想狡辯？啊如果是公關問題，公關要不要解釋？還是你就是走後門走習慣了？」張旭則是回覆，自己的文章裡沒有提到任何公平的事，「或許一開始是我們的錯誤，但我們真正要道歉的對象是上班不要看，並不是你。」

這些回覆讓偵查的網友很傻眼，「張旭回應走鐘獎事件的事情，從他說『因為上班不要看是真的非常認真在準備這個活動』、『還有我們真正要道歉的對象，是上班不要看』、『這件事實際上與你無關噢』，很顯然他覺得只需要對『上班不要看』道歉，完全不覺得冒犯到了YouTube界有參加走鐘獎的網紅，而且也不在乎其他網紅粉絲的觀感。」

他也分析道，張旭一句「我請我們公關寄出去的，是因為我沒有仔細看過才造成冒犯」，根本代表他就是希望上班不要看多頒一個獎給他，但張旭道歉的卻是「態度不佳」而非「想走後門」，「簡言之，他完全沒意識到事情的根本，也不是真心道歉。」

貼文一出，其他人也紛紛留言熱論，「不紅就餓死了QQ」、「他想紅當然可以，問題是他信箱裡的語氣。我就問這樣想走後門，到底把上班不要看所有付出心力的員工、認真拍片的YouTuber當什麼了」、「社會上的做人處事基本問題吧？如果你今天寄信給金馬獎，說請問可以為了我創一個獎項，你覺得可能嗎」、「好故意……到底哪來的板妹會故意走到螢幕前脫外套= = 還慢慢擦黑板。」

不過，也有網友直呼「肯定想紅的吧？從把教學影片上傳到ph，找直播主當板姐，甚至是後續的生日趴不都是為了流量嗎？」認為張旭在走鐘獎事件只是剛好炒作失敗碰灰，不然一定是再帶一波流量，「趁現在有熱度趕快衝一波，之後做大後再轉型拍拍vlog，feat其他YouTuber，或是再找幾個直播主來拍片，錢又是一桶一桶的進來，反正一切都是為了行銷。」

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關鍵字：

數學張旭補教名師芸寶上班不要看走鐘獎

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