背後抓頸強灌3歲女童吃藥　家長怒控高雄知名幼兒園老師傷害

▲高市一名女童疑似遭灌藥受傷，家長怒向警局提告。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名3歲女童25日從幼兒園返家時，母親發現她頸部有抓傷紅腫，追問之下才知道是幼兒園老師幫女兒餵感冒藥時，疑似強灌造成，家長氣得向園方質問，老師竟稱是小朋友自己抓傷，母親憤而向警方控告老師過失傷害罪，警方將傳喚老師說明，並通報社會局、家防中心。

女童母親向媒體投訴，女兒就讀苓雅區一家幼兒園，最近因為感冒，25日上學時有帶藥包到幼兒園，請老師幫忙餵小孩吃藥，不料女兒回家脖子卻有數處抓傷傷痕，經追問，女兒才說是「被老師用的」。

女童母親到幼兒園質問女兒受傷原因，老師竟說是女兒自己抓傷，母親憤而報警，調閱幼兒園監視器後，發現女兒在教室內疑似被一名老師自背後強灌吃藥，可能因此受傷，監視畫面中女兒當下哭了幾聲，還說「好痛ㄟ」。

女童母親認為老師說謊且沒愛心、耐心，還造成女兒受傷，驗傷後26日向苓雅分局三多路派出所提告過失傷害罪，副所長丘國正表示，警方已依法受理，將傳喚幼兒園老師到案說明，並通報社會局、家防中心等單位，啟動兒少保護機制。

高雄市教育局表示，接獲社會局通報後，立即向園方調取監視器畫面，目前社會局初步訪問家長，家長指幼兒受傷是因教保人員餵藥行為所造成，園方說明未發生教保人員餵藥而掐傷幼兒，是幼兒自行抓傷。

教育局指出，因家長與園方說法不一致，教育局與社會局將立即到園釐清事件經過。若涉有該情形教育局將依幼兒教育及照顧法規定裁處，並輔導園方確實改善，以保障幼生權益。園方若未依規定在限期內完成輔導改善，將續依幼兒教育及照顧法裁處，並得按次加重處罰。