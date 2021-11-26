高雄台積電工地「車斗壓死人」　市府曝奪命關鍵：無關土污整治

▲中油舊廠大貨車車斗突下降，維修人員遭壓經搶救不治。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄巿議會KK政線議員今（26）日驚爆，高雄市政府為了趕在明年2月完成土污整治加速趕工，但24日下午有工人遭砂石車車斗壓死，至今沒有處置及調查，質疑市府似乎想淡化事件。對此，高雄市政府勞工局、工務局出面說明表示，事故是因車輛維修作業導致，跟土壤開挖整治作業無關。

KK政線指出，中油高煉廠整治場址3-3區24日驚傳人員死亡的意外，工務局和勞工局至今沒有進一步說明或處置，「再趕也不能趕出人命」，要求高雄市長陳其邁立即公開事故真相，檢討勞動檢查、工安管理，若為趕工而造成事故不斷，反而會影響台積電進駐。

警方表示，24日下午接獲110通報於楠梓區後昌路煉油廠新北門內有人受傷，經前往查處發現實際發生時間為24日16點多，63歲的張姓傷者由119人員送往健仁醫院救護後已宣告死亡，現場已通知勞工局勞動檢查處營造業科派員了解。

據了解，36歲的簡姓司機因21噸營大貨車故障，找來張男維修車輛，但維修過程中因不明原因，該車後車斗突然下降壓傷張姓維修工頭部、身體等部位。警方到場後除保全現場外，也通知鑑識人員到場採證，全案報請橋頭地檢署相驗。

▲▼議員驚爆高雄台積電整地，有工人工安事故身亡。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市工務局長楊欽富表示，這個案子完全跟土地整治開發無關，是現場車輛故障，司機請外面的工人來修車才造成的意外。高雄市勞工局長周登春補充，第一時間勞檢處就接獲通報，立即到現場去，確實就是一個運土的卡車故障，司機找來長期配合的老師傅來維修，過程當中車斗突下降壓到人，馬上就啟動職災家屬慰問程序。

▲▼高雄市工務局長楊欽富、高雄市勞工局長周登春說明台積電工地死亡事故始末。（圖／記者賴文萱攝）

工務局強調，經研議，後續類似機件維修作業，工務局已要求各家廠商移至整治區外進行。為求謹慎，勞工局及勞動檢查處於11月25日特別邀集工務局、新工處及整治團隊針對工作安全衛生研討精進作為，並特別提示整治團隊應注意安全設施的齊備及加強巡檢查察事宜，後續市府團隊將積極加強相關防治及巡查措施，避免類似情形再發生。