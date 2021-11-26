　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄台積電工地「車斗壓死人」　市府曝奪命關鍵：無關土污整治

▲▼中油舊廠大貨車車斗突下降，維修人員遭壓經搶救不治。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲中油舊廠大貨車車斗突下降，維修人員遭壓經搶救不治。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄巿議會KK政線議員今（26）日驚爆，高雄市政府為了趕在明年2月完成土污整治加速趕工，但24日下午有工人遭砂石車車斗壓死，至今沒有處置及調查，質疑市府似乎想淡化事件。對此，高雄市政府勞工局、工務局出面說明表示，事故是因車輛維修作業導致，跟土壤開挖整治作業無關。

KK政線指出，中油高煉廠整治場址3-3區24日驚傳人員死亡的意外，工務局和勞工局至今沒有進一步說明或處置，「再趕也不能趕出人命」，要求高雄市長陳其邁立即公開事故真相，檢討勞動檢查、工安管理，若為趕工而造成事故不斷，反而會影響台積電進駐。

警方表示，24日下午接獲110通報於楠梓區後昌路煉油廠新北門內有人受傷，經前往查處發現實際發生時間為24日16點多，63歲的張姓傷者由119人員送往健仁醫院救護後已宣告死亡，現場已通知勞工局勞動檢查處營造業科派員了解。

據了解，36歲的簡姓司機因21噸營大貨車故障，找來張男維修車輛，但維修過程中因不明原因，該車後車斗突然下降壓傷張姓維修工頭部、身體等部位。警方到場後除保全現場外，也通知鑑識人員到場採證，全案報請橋頭地檢署相驗。

▲▼ 。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼議員驚爆高雄台積電整地，有工人工安事故身亡。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼ 。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市工務局長楊欽富表示，這個案子完全跟土地整治開發無關，是現場車輛故障，司機請外面的工人來修車才造成的意外。高雄市勞工局長周登春補充，第一時間勞檢處就接獲通報，立即到現場去，確實就是一個運土的卡車故障，司機找來長期配合的老師傅來維修，過程當中車斗突下降壓到人，馬上就啟動職災家屬慰問程序。

▲▼高雄市長陳其邁，高雄市勞工局長周登春，高雄市工務局長楊欽富。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市工務局長楊欽富、高雄市勞工局長周登春說明台積電工地死亡事故始末。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄市長陳其邁，高雄市勞工局長周登春，高雄市工務局長楊欽富。（圖／記者賴文萱攝）

工務局強調，經研議，後續類似機件維修作業，工務局已要求各家廠商移至整治區外進行。為求謹慎，勞工局及勞動檢查處於11月25日特別邀集工務局、新工處及整治團隊針對工作安全衛生研討精進作為，並特別提示整治團隊應注意安全設施的齊備及加強巡檢查察事宜，後續市府團隊將積極加強相關防治及巡查措施，避免類似情形再發生。

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
雙鐵收炸彈預告！假「調查局處長」：時速低於80公里就引爆
補習班施虐1小時畫面曝！夫婦「頭壓地、關節技」害男童夜半尖叫
桃園爸家裡抽菸引大火還先跑　害14歲女兒嗆死
新魔王Nu強過Delta！　這國家病例狂升10倍
知名跨境電商巨頭突倒閉！　供應商上門討款驚見「人去樓空」
妹子烤蛋捲「裡面都沒穿」　半球巨乳炸出聚人心
最恐怖突變！「新魔王Nu」全球擴散中　4大QA一次看
JKF女郎賈曈曈竟是「失蹤人口」　被逮親吐原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

殺手槍擊館長後獄中「特見12次」　典獄長受股市炒手請託涉貪污

家裡抽菸引大火竟自顧逃命！害14歲女兒嗆死　落跑老爸下場出爐

補習班施虐1小時畫面曝！夫婦「頭壓地、關節技」害男童夜半尖叫

不戴安全帽騎機車買鹹酥雞　酒駕男的理由超強：才剛洗好頭

礁溪「球棒隊」加強版！麥當勞前亮西瓜刀　5煞擄人暴打下場慘了

高雄台積電工地「車斗壓死人」　市府曝奪命關鍵：無關土污整治

遭廢料門架倒塌壓死堆高機工人　公司認錯賠920萬元獲緩起訴

警察查案搜民宅赫見奄奄一息肉票　私刑討債集團曝光主嫌倒楣被捕

JKF女郎持毒遭逮！警一查還是「失蹤人口」　賈曈曈親口吐原因

小五男童遭霸凌2年稱「偶發事件」、調查會不准錄音！校方聲明曝

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

台中一蘭拉麵開幕狂粉排60小時　他花3萬↑買第3位「得到限量碗」

殺手槍擊館長後獄中「特見12次」　典獄長受股市炒手請託涉貪污

家裡抽菸引大火竟自顧逃命！害14歲女兒嗆死　落跑老爸下場出爐

補習班施虐1小時畫面曝！夫婦「頭壓地、關節技」害男童夜半尖叫

不戴安全帽騎機車買鹹酥雞　酒駕男的理由超強：才剛洗好頭

礁溪「球棒隊」加強版！麥當勞前亮西瓜刀　5煞擄人暴打下場慘了

高雄台積電工地「車斗壓死人」　市府曝奪命關鍵：無關土污整治

遭廢料門架倒塌壓死堆高機工人　公司認錯賠920萬元獲緩起訴

警察查案搜民宅赫見奄奄一息肉票　私刑討債集團曝光主嫌倒楣被捕

JKF女郎持毒遭逮！警一查還是「失蹤人口」　賈曈曈親口吐原因

小五男童遭霸凌2年稱「偶發事件」、調查會不准錄音！校方聲明曝

花蓮首座「銀髮健身俱樂部」客製多元運動方案　65歲長者優先報名

一出門鸚鵡就黏上來　來回5次奴才崩潰「動作片結局」笑翻網友

歐陽娣娣出道陸劇爆虐待！貓咪摔落「背部著地臉僵硬」陸網嗆：抵制

雙鐵又收炸彈預告！假「調查局處長」稱：時速低於80公里就引爆

新變種魔王Nu或從「愛滋患者體內」進化出現！　香港已2人感染

北川景子拍片發現懷孕！憂心報告喜訊　導演回應逼哭她

陽岱鋼不留巨人主因　日媒透露年薪不到去年1／10

《茶金》女人好心酸！　連俞涵見閨蜜「把婚姻當賭注」：有些事沒得選擇

LIVE／跨年鬆綁措施　陳時中最新說明

土雞妹賣雞「超兇車頭燈全開」！A片導演一眼認出破綻：隔著口罩都覺得假

社會熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

高雄登山女被「美工刀架脖」拖草叢　撿骨師路過解救

JKF女郎賈曈曈落網畫面曝！　低胸露深溝狼狽遭逮

名牌帽T男「醉駕賓士」北市狂飆　失控撞爛建國高匝道

年度槍枝查獲排行榜公布　六都都輸新竹

JKF女郎賈曈曈持毒被逮　檢諭令5000元交保

知名勇消「美女妻」不倫命理師　抓猴撞見一件事驚呆

「惡鬼」強擄28歲女　關摩鐵嚇抖15小時

公文太多怕逾期　三重警「刻長官章」自己批

害騎士慘摔！汐止碰瓷女索賠500網看傻

高雄拚台積電趕工！1工人遭砂石車車斗壓死

更多熱門

相關新聞

光洋科經營權紛爭　台積電罕見發表2點聲明

光洋科經營權紛爭　台積電罕見發表2點聲明

光洋科（1785）經營權爭議持續延燒，公司派今（26）日指出，公司近日除接連收到合作夥伴聯電、南茂、穩懋、晶技、錸寶、日揚科技等企業的聲明，昨日也正式收到台積電對既有經營團隊的支持信件，並已於今天上午更新至光洋科官網上，向投資人反映產業界對公司的穩定支持。

高雄拚台積電趕工！1工人遭砂石車車斗壓死

高雄拚台積電趕工！1工人遭砂石車車斗壓死

4大題材支撐！2022年六都房價漲勢　專家群指這一區

4大題材支撐！2022年六都房價漲勢　專家群指這一區

半導體護國神山「世界認證」　經貿團出訪各國搶合作

半導體護國神山「世界認證」　經貿團出訪各國搶合作

收台積電面試邀約！他找無職缺資訊「該去嗎」

收台積電面試邀約！他找無職缺資訊「該去嗎」

關鍵字：

KK政線台積電

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

惹不起「天生易怒」星座Top 3

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

又有公司要給工作！鄧佳華1原因回絕

好市多黑五「第5波超殺夯品」一次看！

鳳梨女友「上空只剩胸貼」夜店狂嗨！

iPhone 15概念圖曝！搭自研5G晶片　新增滾輪按鍵

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面