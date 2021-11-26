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快訊／高雄拚台積電關鍵整地趕工　議員：1工人遭砂石車車斗壓死

▲▼高雄市長陳其邁視察中油高煉廠整治進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁視察中油高煉廠整治進度。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台灣科技業龍頭台積電公司9日宣布將到高雄設置7奈米及28奈米製程晶圓廠，地點就選在高雄中油五輕舊場址。不過，國民黨高雄巿議會KK政線議員今（26）日驚爆，為了趕在明年2月完成土污整治，第三區分成3個小區、由三家廠商全面趕工，但24日下午發生整治廠商人員遭砂石車車斗壓傷的事件，晚間該員已經不治身亡。KK政線質疑至今工務局、勞工局並未進一步說明或處置，要求高雄市長陳其邁立即公開事故真相。

中油高煉廠整治場址3-3區24日驚傳人員死亡的工安意外，工務局和勞工局至今沒有進一步說明或處置，陳其邁市長也好像當作沒事發生一樣。KK政線指出，全高雄人都期待台積電如期進駐，也不反對污染場址加速整治，然而「再趕也不能趕出人命」，陳其邁必須立即公開事故真相，檢討勞動檢查、工安管理，若為趕工而造成事故不斷，反而會影響台積電進駐。

▲▼ 。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼議員驚爆高雄台積電整地，有工人工安事故身亡。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼ 。（圖／記者賴文萱攝）

KK政線獲報指出，為了趕在明年2月完成土污整治，第三區分成3個小區、由三家廠商全面趕工。其中有艾奕康（AECOM）負責的3-3區在24日下午3點55分，發生整治廠商人員遭砂石車車斗壓傷的事件，傷員由中油廠消防隊救護車緊急送醫。據了解，到晚間該員已經不治身亡。

弔詭的是，中油高煉廠雖然第一時間就已通報，但事情發生已經兩天，工務局沒有任何說明處置，勞工局沒有任何勞檢事故調查，陳其邁也沒有到醫院探視。整個市府作為，讓人感覺是在封鎖新聞、淡化事件。

▲▼高雄市議會國民黨KK政線 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市議會國民黨KK政線 。（圖／記者賴文萱攝）

KK政線指出，理由再正當也不能掩飾真相。該起事故究竟是如何發生？是否和過度趕工，造成勞檢鬆懈、管理不當、人員過勞、機械設備使用過度有關？依照一般工安事故處理模式，意外發生後勞工局會先勒令停工、展開勞檢調查，待一切安全無慮再準予復工，這次有無依照同樣標準進行？還是因為污染整治工期太趕，一天也不能停工，所以就犧牲公安標準？

KK政線表示，負責3-3區整治的由AECOM是全球最大土地污染整治業者，曾負責整治被石化工業嚴重污染的倫敦奧運主場址。他們雖承包3-3區整治工程，卻曾承認高煉廠的規模與時程是前所未見，時間壓縮到極限，得24小時、全年無休趕工，只要一個環節出錯，完工日期就可能跳票。

為了趕工，市府不久前挖斷水管造成楠梓園區日月光等大廠缺水、挖斷電纜線造成附近居民沒電可用，現在又發生工安死亡事件，如果不能深刻檢討，同樣情況可能不斷上演。

KK政線最後表示，希望陳其邁不要隱瞞真相，應立即公開說明事故發生過程，並要求工務局和勞工局做深入檢討。必要時，該停工就停工調查，決不能讓「趕工害死人」的事件繼續發生。

高雄市工務局稍早證實，高雄煉油廠24日下午約15時45分發生車斗維修壓擊事件。事故者為64歲張姓男性工人，於從事車輛維修作業時，發生卡車車斗無預警壓擊張姓工人。

事故發生當時，已立即通報救護單位，工務局新建工程處主任秘書立即前往醫院關心傷者情況，並與承攬商、監督單位人員一起陪同傷者家屬，關心送醫後續醫療事宜，惟經救治後仍宣告不治，工務局要求承攬商務必協助家屬處理後續事宜。

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