鄧佳華背Uber Eats送餐了　豪曝一日薪資「買286萬阿法」！網看傻

▲鄧佳華背保溫箱跑外送！（圖／翻攝鄧佳華IG）



網搜小組／劉維榛報導

網紅鄧佳華自8月份從日月光離職後，進到連千毅直播，又高喊進軍AV市場，如今又棄離連千毅，準備跑外送，種種行徑讓網友看傻眼。今（26）日鄧佳華PO跑外送的照片，可見他背著Uber Eats保溫餐箱，還喊話要靠外送買一台「阿法（Alphard）」，再度讓網友無言一片。

鄧佳華在臉書透露，要成為熊貓外送員，並宣布已申請完畢，不過目前還在審核當中，預計要用腳踏車來送餐，地區則在桃園。至於原本要跳槽桃園的電子大廠，如今已變成「沒下文！」

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到了今（26）日上午，鄧佳華再度發文，表示要靠著外送Uber Eats「買一輛阿法」，而另一篇文章他則寫下，「Uber Eats接一單40起跳，一天接32單就有一般人上班的薪資1280左右，如果一天接320單一天就有12800左右」，照片中，可見他背著保溫餐箱，戴著西瓜安全帽，似乎下定決心要拚了。

▲鄧佳華一舉一動都引發關注！（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

消息一出引發譁然，底下網友反酸，「一天320單，一週後死亡」、「袋子斜成這樣，裡面都翻了吧」、「拿到他餐點的人 ，背成那樣還能吃嗎」、「接10000單就有40萬了耶，有夢最美」、「拍完照了，快還給人家，人家還要跑單」。

實際一查2021 Toyota Alphard車價，全新5門7人座要價286萬元起，若頭期款一成（29萬）來說，推估鄧佳華跑外送一個月賺4萬，等於8月不吃不喝就可達成，且日後車貸也是龐大負擔，讓網友紛紛等著卡位看好戲。