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國際刑警組織新主席出爐　曾被控虐待嫌疑人

▲▼國際刑警組織25日選出新領導人，由阿拉伯聯合大公國內政部督察長阿萊希（Ahmed Naser al-Raisi）擔任。（圖／翻攝自臉書）

▲國際刑警組織25日選出新領導人，由阿拉伯聯合大公國內政部督察長阿萊希擔任。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社

根據法新社，國際刑警組織今天於土耳其伊斯坦堡選出新領導人，由阿拉伯聯合大公國內政部督察長阿萊希（Ahmed Naser al-Raisi）當選主席。阿萊希過去曾被控虐待嫌疑人，在5個國家面臨刑事指控。

第89屆「國際刑警組織」（INTERPOL）大會受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，延至11月23日至25日在土耳其伊斯坦堡以實體方式舉行。

這屆競選主席位置的僅有2人，其一是現任國際刑警組織副主席、捷克籍的哈夫蘭柯娃（Šárka Havránková）。另一人是阿拉伯聯合大公國內政部督察長阿萊希，他自稱能憑藉在專制阿聯政府的監控技術經驗，替國際刑警組織的現代化盡一己之力。

國際刑警組織在推特發文表示：「阿拉伯聯合大公國的阿萊希先生，已被選為主席（任期4年）。」

不過，阿萊希過去曾被控虐待嫌疑人，在5個國家面臨刑事指控，包括國際刑警組織總部所在地法國，以及這次投票進行的地點土耳其。

這是上屆主席孟宏偉失聯以來，國際刑警組織首次選出完整任期的新領導人。國際刑警組織2018年11月選出南韓籍代理主席金鍾陽為新任主席，接續孟宏偉至2020年的剩餘任期。

上任國際刑警組織主席、前中國公安部副部長孟宏偉於2018年自法國總部返回中國後失聯。後來他因為涉嫌受賄被判處13年刑期，目前正在服刑。孟宏偉的妻子高歌稱，這些指控為丈夫在北京的政敵所捏造。

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